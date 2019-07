Alessia Marcuzzi/ “Uso Photoshop prima di postare le foto e gli sono grata”

Alessia Marcuzzi on fire su Instagram, la conduttrice televisiva lancia un messaggio chiaro e forte agli haters. Il volto dell’Isola dei Famosi ha pubblicato nelle scorse ore due foto visibilmente ritoccate a mo’ di scherzo, sulla scia dei post di Elisabetta Canalis. «No, non ho usato un’app per modificare la foto. Mi sono solo fatta un piccolo ritocchino dal mio chirurgo di fiducia», questa la didascalia di una immagine che la vede con labbra decisamente gonfie, ed ha poi aggiunto: «Ecco, adesso diranno che mi sono photoshoppata… ho solo fatto tanto girotonic e pilates, brutti invidiosi», sotto una foto con un girovita incredibilmente stretto. Non sono tardate ad arrivare decine di risposte, con la Marcuzzi che su Instagram Stories ha evidenziato: «Rispondo a qualche giornalista che ha scritto che sto facendo una battaglia contro Photoshop postando una serie di foto buffe ritoccatissime. In realtà la mia è una presa in giro per gli haters, prevedendo o beffeggiando alcuni loro commenti davvero assurdi. Io Photoshop lo uso e gli sono grata».

ALESSIA MARCUZZI: “CHE GODURIA SI PROVA NELL’INSULTARE?”

Alessia Marcuzzi ha poi aggiunto poco dopo: «La mia è davvero una beffa, a me alcuni commenti fanno davvero ridere per la loro assurdità. Ma io sono grande, grossa e strutturata. Pensate però a chi è più giovane e vuole sentirsi libero di postare sui propri social senza dover pensare se si è troppo magri o troppo grassi o sufficientemente belli». Una presa di posizione netta quella della conduttrice televisiva, che ha chiuso il suo post: «Ma che cosa assurda è? Ma che goduria si prova nell’insultare? E poi noi donne, noi che siamo delle creature meravigliose… Ma quanto potremmo essere più belle e più sicure di noi se imparassimo a supportarti e a tenderci la mano?».





