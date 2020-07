Alessia Marcuzzi: “Vi mostro le mia gambe storte”/ “Mio marito dice che…”

Alessia Marcuzzi mostra le gambe e lancia un messaggio importante esortando tutte le sue followers a trasformare i piccoli difetti estetici in un punto di forza. Con una foto in cui è di spalle, sugli scogli, intenta a guardare il panorama, Alessia Marcuzzi alza il vestito che indossa e mostra le gambe con un intento importante. “Sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite…avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra“, scrive la Marcuzzi che ha scelto di mostrarsi senza filtri e senza inganni ai suoi followers che hanno apprezzato fortemente le parole della conduttrice.

ALESSIA MARCUZZI: “MOSTRO LE GAMBE ANCHE SE SONO STORTE”

Bellissima e sempre pronta a mettersi in gioco, Alessia Marcuzzi che, nel corso delle ultime settimane è stata al centro del gossip per il rapporto con Stefano De Martino a cui ha risposto con il silenzio godendosi le vacanze con il marito Paolo Calabresi Marconi, ha così invitato tutti a non nascondersi pur avendo dei piccoli difetti. “Ma io le scopro comunque.

E cammino fiera. Un difetto puo’ diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatelo”, aggiunge ancora la conduttrice. “Tu sei pazzesca“, ha commentato Karina Cascella. “Ma piantala che sei strepitosa“, aggiunge Rita Dalla Chiesa. “Ridere dei propri difetti e renderli un punto di forza, semplicemente ironizzarci sopra… Stesso problema difetto di fabbrica alle zampette”, “I difetti li abbiamo tutti… non dobbiamo vergognarcene, ma andarne fieri, perché sono parte di noi!”, scrivono i fan.





