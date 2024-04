Alessia Merz, chi è: da Non è la Rai alla vita da mamma/ “Dopo i primi no, la tv ha smesso di chiamarmi”

Chi è Alessia Merz

Alessia Merz, negli anni Novanta, è stata una delle ragazze più amate di Non è la Rai, la storica trasmissione di Gianni Boncompagni da cui sono uscite tantissime protagoniste del mondo dello spettacolo come Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e tante altre. Alessia, dopo lo straordinario successo ottenuto con Non è la Rai, ha continuato a lavorare in tv come velina di Striscia la Notizia. Successivamente ha lavorato in altre trasmissioni importanti come Quelli che il calcio e, nel 2004, è stata anche una concorrente dell’Isola dei Famosi. Ad un certo punto della sua vita professionale, però, Alessia ha deciso di mettere al primo posto la propria vita privata.

Dopo l’incontro con il calciatore Fabio Bazzani e la nascita dei due figli, Alessia si è dedicata totalmente alla famiglia cominciando a dire qualche no di fronte ad offerte che non la convincevano. Dopo i primi no, però, il telefono ha smesso di squillare come ha raccontato lei stessa.

Alessia Merz e l’addio alla tv

In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera a novembre 2023, Alessia Merz ha fatto un bilancio della propria vita svelando anche alcuni dettagli sul suo allontanamento dalla tv. “Sempre in hotel, con coperta e cuscino in macchina, una vita assurda. Dai 18 ai 31 mi sono divertita, ho fatto di tutto e di più. Volevo una famiglia. Dopo i primi no, hanno smesso di chiamarmi. Ma non sono pentita, sono felice così, non sto mica chiusa in casa con Netflix. Ogni tanto faccio qualche cosetta per togliermi lo sfizio, non ci ho messo la croce sopra”, ha raccontato.

Nonostante l’allontanamento dalla tv, la Merz accetta spesso di raccontarsi in tv ed oggi, venerdì 12 aprile 2024, è tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, il programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo.











