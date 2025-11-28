Chi è Fabio Bazzani, marito di Alessia Merz: un amore che dura da circa vent’anni e scandito dalla nascita del figlio Nicolò.

Oggi più distante dalla luce dei riflettori, Alessia Merz non è però mai uscita del tutto dall’attenzione mediatica e dal mirino della cronaca rosa. Prosegue senza intoppi la sua dolce storia d’amore con il marito Fabio Bazzani; con l’ex calciatore vive indissolubilmente da circa vent’anni e lei stessa, in diverse occasioni, ha celebrato la bellezza della loro unione. Tanto oggi quanto in passato, da protagonista del mondo dello spettacolo, la coppia ha sempre preferito la discrezione e l’attenzione alla privacy e forse è questo uno dei segreti della longevità del loro rapporto.

Ma chi è Fabio Bazzani, marito di Alessia Merz? Come anticipato, due mondi opposti caratterizzano la coppia. Mentre le si è distinta per anni nel mondo della tv, lui ha fatto altrettanto ma sul rettangolo di gioco più amato del mondo: ex calciatore di Lazio, Perugia e Sampdoria tra le altre ha avuto anche l’onore di vestire la maglia della Nazionale.

Fabio Bazzani, marito di Alessia Merz: “E’ stato un colpo di fulmine…”

Entrando nel merito del loro amore, Alessia Merz e Fabio Bazzani si sono conosciuti nei primi anni duemila; una liaison che è sbocciata quasi all’istante dato che dopo pochi mesi – nel 2005 – hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio. “Un vero e proprio colpo di fulmine”, raccontava la showgirl che ha ricevuto l’iconica proposta di nozze appena dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi.

Prima il colpo di fulmine, poi le nozze ma anche il sogno di diventare genitori; un anno dopo il matrimonio è nato il primo figlio di Alessia Merz e Fabio Bazzani, il piccolo Niccolò poi seguito dalla secondogenita Martina. “Il desiderio di entrambi era costruire una famiglia; un sogno comune”, le parole della showgirl mettono in evidenza quanto ogni passo della liaison sia stato accompagnato non solo dalla condivisione ma soprattutto da un amore travolgente e viscerale: “Vent’anni d’amore puro”.