Alessia Merz/ “Dispetti a Non è la rai. Bazzani? La Ventura cupido” (Vieni da me)

Alessia Merz, fascino trentino e bellezza esplosiva, a 17 anni, era già una ragazza famosissima del programma cult Non è la Rai. Dopo una carriera fatta di grandissimi successi, dopo aver trovato l’amore con l’incontro con il calciatore Fabio Bazzani, oggi suo marito e padre dei suoi figli, Alessia Merz ha detto di allontanarsi dalla televisione per dedicarsi alla famiglia. Oggi, però, torna protagonista sfogliando l’album di famiglia a Vieni da me. Si parte con una foto del periodo di Non è la Rai. “Io ero una ragazzina che veniva da Trento che pensava di potersi sedere dove capitava e quindi mi sono seduta in prima fila e la sedia mi è stata tolta dicendomi ‘ma tu sei appena arrivata e ti vuoi sedere già in prima fila?’. Poi quando è arrivato il contratto in esclusiva la sedia me la apparecchiavano. Quando mi hanno tolto la sedia mi sono detta ‘cosa ci faccio qui?’. Poi, piano piano, ho usato fuori gli artigli”, racconta Alessia Merz. Ma com’erano i rapporti tra le ragazze? “C’erano dispettucci, ma da lì a dire bullismo..”, spiega a Caterina Balivo a cui, poi, confessa che le più agguerrite erano sicuramente le mamme.

ALESSIA MERZ: “UN REGISTA MI SCELSE AL POSTO DI ANGELINA JOLIE”

Sempre bellissima, nel curriculum, Alessia Marcuzzi ha anche un film in cui il regista la preferì ad Angelina Jolie. “Stefano Salvati che io adoro come regista per Jolly Blu, il film sull’esordio di Max Pezzali e degli 883, decise quel giorno, non chiedetemi perchè, di scegliere me al posto di Angelina Jolie dei primi tempi”, spiega. “Striscia la Notizia è stato un bel periodo. Era divertente ed entravo nella casa di tutti”, confessa. Dopo Non è la Rai, per Alessia Merz arriva Striscia la Notizia: “Ai tempi, lì, stavo con Giampiero Maini che non è il mio attuale marito e anche Cristina Quaranta era fidanzata con un calciatore e quindi è nato il binomio velina-calciatore”, spiega. “Ci siamo incontrati nel 2004, nel 2005 ci siamo sposati e nel 2006 è nato Niccolò e quindi più colpo di fulmine di così”, racconta. A fare da cupido tra la Merz e Bazzani è stata Simona Ventura: “all’epoca Simona stava con Bettarini e Fabio giocava con lui e quindi ci ha presentati”, racconta ancora.

