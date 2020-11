Alessia Merz/ “Non è la Rai? Eravamo già ienette, con Fabio Bazzani colpo di fulmine”

Alessia Merz, ex ragazza di Non è la Rai: che fine ha fatto? Barbara d’Urso e Domenica Live sono riusciti a rintracciarla ed a portarla in studio in occasione della nuova puntata di oggi. Tanti i filmati legati al periodo in cui la giovane faceva parte dello storico programma degli anni Novanta di Gianni Boncompagni. “Quando facevo Non è la Rai avevo 18 anni”, ha puntualizzato, ricordando poi con piacere tanti aneddoti molto simpatici anche sulla sua vita privata e sul matrimonio lampo con il calciatore Fabio Bazzani. Tornando agli anni di Non è la Rai, Alessia ha ammesso che non cantava realmente: “Non cantavo davvero, ero in playback, Ambra e Pamela? Loro cantavano. L’auricolare l’ho messo una volta quando ho sostituito Ambra, per questo dico che lei è stupenda!”, ha raccontato, spiegando anche le difficoltà dell’avere sempre una vocina nell’orecchio. C’era rivalità tra le ragazze del programma? Alessia Merz ha svelato alcuni ulteriori aneddoti: “Se c’era rivalità? Io la chiamavo selezione naturale, solo se avevi un’autostima e gran carattere sopravvivevi. Il primo giorno mi stavo sedendo in prima fila pensando che ogni posto fosse uguale ma mi han tolto la sedia da sotto al sedere. All’inizio devi sederti in fondo, poi quando firmi il contratto in esclusiva tutto cambia, ci ho messo due mesi”, ha raccontato.

ALESSIA MERZ, CHE FINE HA FATTO? L’AMORE PER BAZZANI

Alessia Merz ha proseguito nel racconto degli anni vissuti come ragazza di Non è la Rai ed a Barbara d’Urso ha rivelato: “più che le ragazze sgomitavano i genitori, facevano la gara. Io dicevo meno male che mia mamma sta a Trento! Il brutto era quello, la competizione partiva proprio dai genitori, poi eravamo in 140 agguerrite, eravamo già ienette, ti dovevi fare il carattere per stare lì”. Spazio quindi all’amore per il calciatore Fabio Bazzani. Un colpo di fulmine nel vero senso del termine, poi culminato in un matrimonio lampo e nella nascita dei loro due figli: “E’ stato un colpo di fulmine: ero una sera a cena, lui è entrato con Stefano Bettarini, io ero con Simona, sono arrivati insieme, c’è stato un incrocio di sguardi e… poi lui è andato in ritiro, io a settembre partivo per L’Isola dei famosi quindi ci siamo visti pochissimo”. Al suo ritorno dal reality però, “Lui mi ha chiesto di sposami, per questo all’inizio tutti pensavano che io fossi incinta”. Ma che fini ha fatto e perché è sparita dalla tv? “Ho lasciato la tv per amore, volevo la mia famiglia, non è stata proprio una scelta ma è avvenuto spontaneamente, non sono neanche sui social. Se succedesse non mi tiro indietro ma ormai mi dedico alla famiglia”.



