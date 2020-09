Alessia Messina mostra messaggi di Mario Balotelli/ “Pensavo di essere fidanzata..”

Alessia Messina non ci sta e dopo le parole, o meglio le accuse, di Mario Balotelli su chi vuole approfittare della sua popolarità per vivere di luce riflessa confermando di essere single da tre anni, ha deciso bene di chiarire le cose sui social con prove alla mano. Mai come in questo periodo scopriamo di bufale e di fake news dovute proprio a piccoli ritocchi di foto, video e messaggi, ma Alessia Messina ha voluto pubblicare i suoi messaggi proprio dopo l’arringa di Balotelli. Il calciatore ha spiegato: “Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutte e tre assieme? Mah! La vita è bella, godetevela senza rompere le palle. Comunque, ragazzi, sono single da quasi tre anni quindi basta, please”.

ALESSIA MESSINA SBUGIARDA MARIO BALOTELLI SUI SOCIAL?

A questo punto Alessia Messina ha mostrato sui social uno screen in cui mostra una serie di chiamate (senza risposta) e un messaggio che proprio poco più di una settimana fa proprio Mario Balotelli le avrebbe mandato al grido di “conoscerai il vero Mario” e “tu sei ciò che voglio nella mia vita”. A questo punto l’ex corteggiatrice rimanda al mittente le accuse: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ho bisogno”. Dove sta quindi la verità? In Mario che continua a definirsi single o in Alessia che conferma la loro relazione con queste prove? La saga si fa interessante…



