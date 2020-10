Alessia Messina nuova tronista a Uomini e Donne?/ “Non lo escludo, vorrei…”

Alessia Messina finalmente rompe il silenzio. L’ex volto di Uomini e Donne, che fu la scelta del tronista Amedeo Andreozzi, ha deciso di parlare della storia avuta con Mario Balotelli. Una storia che ha lasciato in lei una profonda delusione. “Lo conoscevo da poco. – ha esordito alle pagine di Uomini e Donne Magazine – Io credevo di essere fidanzata… ma non voglio dire altro. Penso di aver già dato fin troppa importanza a una persona che secondo me non la meritava.” Parole dure quelle della Messina, che pur non svelandosi troppo dichiara: “Non sono una persona che cercava visibilità da questa cosa. Ora mi sento presa in giro ma non voglio davvero parlarne. Non voglio altri polveroni. È una parentesi che vorrei dimenticare. Sono stata meglio… ma sono anche sicura che starò meglio. Meglio di ora e meglio di prima.”

Alessia Messina prossima tronista di Uomini e Donne?

Alessia Messina ha così voltato pagina, ricordando la sua avventura a Uomini e Donne. “Io sono rimasta la stessa, un po’ più grande, più cresciuta. È stata un’esperienza bellissima, che ho fatto con piacere” ha ammesso. Ma è proprio in virtù di queste parole che le è stato chiesto se magari sarebbe disposta a rifare questa avventura, magari stavolta da tronista. Alessia non ha negato che le piacerebbe: “Non mi precluderei nulla. lo ho fiducia nell’amore. Sono single, sono ancora giovane… non escludo niente.” E ha poi concluso: “Sogno l’amore, vivo sognandolo. Mi dicono ogni tanto che sono un po’ credulona, e dovrei capire bene chi ho davanti, ma sono vera e ho fiducia negli altri, penso sempre che gli altri siano come me e invece no! Devo metterlo in conto, o rischio di farmi male ancora.”



