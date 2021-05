“Alessia Morani è la più bella del Parlamento”/ Lei “Mi fa piacere, che imbarazzo…”

Alessia Morani, deputata del Partito Democratico, è intervenuta nella giornata di oggi, lunedì 17 maggio 2021, nel corso della puntata de “L’Aria che Tira”, trasmissione di La 7 condotta da Myrta Merlino. Il suo nome è subito balzato agli onori delle cronache e ha mandato in tilt il web dopo le dichiarazioni rilasciate sabato 15 maggio da Diego Dalla Palma, che, “valutando” le quote rosa presenti in Parlamento a Roma, ha sottolineato come la fascia della più bella in assoluto spetti proprio ad Alessia Morani.

"Covid, Lombardia immune a giugno"/ Fontana: "Capacità di 140mila vaccini al giorno"

La politica, presente in trasmissione in collegamento audiovisivo, dopo avere riascoltato queste affermazioni del truccatore ha commentato così: “Sono molto lusingata, da sabato ho ricevuto molti messaggini. Da Salvini? No, no, no”. Per poi aggiungere: “Mi fa piacere, siamo femmine, è una cosa che fa ovviamente piacere. Diciamo che mi ha tanto stupita, anche perché è stata una cosa del tutto inaspettata, dunque approfitto per ringraziare Dalla Palma per questo complimento, probabilmente anche immeritato. Sono imbarazzata”.

COPRIFUOCO ABOLITO, DA QUANDO?/ Data ufficiale e tappe: da mercoledì slitta alle 23

ALESSIA MORANI: “GLI ITALIANI VOGLIONO TENERSI DRAGHI”

Alessia Morani, intervenuta a “L’Aria che Tira” e superata la fase di imbarazzo iniziale per il complimento sulla sua bellezza rivoltole da Diego Dalla Palma, ha parlato di politica, asserendo che “gli italiani vogliono tenersi stretto Draghi, perché è una persona straordinaria e lo sta dimostrando in quest’esperienza di governo. Se oggi è possibile continuare a riaprire è perché c’è stata prudenza e buonsenso. Se avessimo dato ascolto a Matteo Salvini, avrebbe sbracato e ci saremmo trovati con un effetto boomerang a una velocità supersonica”. A quel punto, però, Myrta Merlino ha ribattuto: “Io le ho chiesto una cosa su di voi, lei parla di Salvini. Diciamoci le verità stamattina”. Augusto Minzolini, invitato a intervenire proprio dalla conduttrice della trasmissione in onda su La 7, l’ha quindi posta di fronte a una domanda secca: “Matteo Salvini è stato molto chiaro, voterà Draghi al Quirinale. Voi?”. Pur con qualche tentennamento, la Morani ha dichiarato: “La discussione sul Quirinale non si fa in tv, ma è qualcosa di più complesso”.

LEGGI ANCHE:

Mimmo Lucano, condanna a 7 anni e 11 mesi?/ Migranti, ex sindaco Riace accusato di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA