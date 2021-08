Alessia Morani: “Italiani di 2a e 3a generazione? Buffi”/ Ira social: “Corbelleria”

Alessia Morani, esponente del Partito Democratico, si è resa protagonista di uno scivolone involontario nel corso della trasmissione “L’Aria che Tira Estate”, andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 10 agosto 2021. La politica, infatti, è intervenuta in collegamento audiovisivo per commentare lo scontro delle scorse ore tra Matteo Salvini e Luciana Lamorgese, partendo dal discorso Ius Soli: “Una legge di iniziativa parlamentare può anche prescindere dalle maggioranze di Governo – ha esordito –. Credo che il tema posto da Lamorgese non sia orientato a dividere la maggioranza di Governo, ma sia qualcosa basato su dati di fatto. Non possiamo gioire e bearci di questi ragazzi solo quando rendono l’Italia grande nel mondo (riferimento a Marcell Jacobs, oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ndr)“.

Peraltro, la questione sarebbe già addirittura superata, secondo la Morani, in quanto nelle scuole ormai “si può parlare di interazione e non di integrazione. Se le forze politiche, dunque, vogliono farsi carico di un problema esistente nella nostra società e farlo diventare un diritto, credo la politica possa anche essere scansata”.

ALESSIA MORANI E LA GAFFE SUGLI ITALIANI “BUFFI”

Proseguendo il proprio intervento, Alessia Morani ha ricordato come, a partire dal discorso programmatico di Mario Draghi, Salvini abbia preso “ceffoni in pieno viso sulla reversibilità dell’euro (ci ricordiamo tutti la battaglia dei capitani coraggiosi Borghi e Bagnai) e sui vaccini e il Green Pass (la campagna contro le vaccinazioni e la certificazione verde è stata fatta per sventolare bandiere identitarie)”. Fin qui una semplice opinione personale, ma la gaffe è arrivata quando l’esponente del Pd ha pronunciato la seguente frase: “Gli italiani di seconda e terza generazione ormai parlano bene anche il dialetto, sono piacevoli da ascoltare e tra virgolette buffi“.

Su Twitter non sono mancati cinguettii piuttosto accesi sull’argomento, fra cui quello che vi riportiamo di seguito: “Sono buffi vedendoli, dice Alessia Morani parlando degli italiani di 2ª e 3ª generazione che parlano l’italiano o i dialetti… Cosa sarebbe successo se a pronunciare questa corbelleria fosse stato un ‘rozzo rispondente di Centrodestra?'”.



