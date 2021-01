ALESSIA MORANI (PD) SONDAGGIO CHOC IN CRISI DI GOVERNO/ “Come preferite i capelli?”

Pioggia di critiche sulla deputata del PD Alessia Morani. Il sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico negli scorsi giorni ha lanciato un “referendum” sui social network. “Capelli lunghi o a caschetto?” ha chiesto la politica ai suoi follower. Gli anni passano anche per la deputata a cui forse, tra un decreto e l’altro, è venuta voglia di rinverdire un po’ il suo look. Ha infatti postato una sua foto di qualche tempo fa nella quale sfoggiava una lunga chioma corvina (e qualche ruga di meno). Qualcuno, per carità, il sondaggio lo ha preso sul serio e ha democraticamente espresso la sua opinione.

Ma in tanti – anzi, i più – si sono indignati e si sono chiesti se la Morani non avesse “la testa altrove”, cioè dal parrucchiere. Per carità, non c’è nulla di male a curare il proprio aspetto e nutrire un pizzico di sana vanità. Il fatto è che la deputata Alessia Morani il sondaggio lo ha lanciato dalla sua pagina di facebook ufficiale, quella che usa per le sue comunicazioni politiche. Un modo di mischiare “serio e faceto” che non è stato molto apprezzato, tanto che, dopo la pioggia di critiche, la deputata del PD ha saggiamente provveduto a rimuovere il post incriminato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA