Alessia Navarro e Roberta Lanfranchi, moglie ed ex Pino Insegno/ “Sono romantico…”

Pino Insegno, il noto e amatissimo comico e doppiatore, è stato sposato due volte con due bellissime donne. Alessia Navarro è quella attuale, Roberta Lanfranchi è invece la sua ex. La sua dolce metà lavora nel mondo dello spettacolo: è infatti sia attrice che doppiatrice italiana. Alessia Navarro lavora da tanti anni nel teatro ed ha un carattere determinato, sempre pronta a lottare per i diritti delle donne. Nata a Cori nel 1979 è più giovane di suo marito Pino Insegno di 20 anni, ma questa differenza di età non ha mai pesato tra loro. Pino Insegno in un’intervista rilasciata tempo fa nella trasmissione di Detto Fatto ha fatto sapere dei momenti romantici, delle sorprese, vissute con sua moglie: “Ce ne sono diverse perché sono romantico. Lei non era mai stata a Venezia, quindi siamo partiti senza farle sapere nulla. Sulla barca si è trovata davanti Venezia”.

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2009 sul set di “Un marito per due” e da allora non si sono mai più lasciati. Un vero colpo di fulmine che li ha condotti due anni dopo dritti al matrimonio. Dalla loro unione sono nati i due figli, Alessandro nato nel 2014 e Valerio nato nel 2019. Alessia ha studiato Antropologia culturale presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, prima di tuffarsi nel mondo della recitazione nella Scuola di Tecniche dello spettacolo, frequentando i corsi dell’Accademia del Cinema di Roma. La moglie di Pino Insegno ama inoltre viaggiare, il mare e Frida Khalo, una figura che ha anche presentato in un suo spettacolo teatrale.

Pino Insegno e l’amore finito con Roberta Lanfranchi

Pino Insegno ha anche altri due figli più grandi, Matteo e Francesco, avuti dal precedente matrimonio con Roberta Lanfranchi, durato 10 anni. La coppia si è sposata nel 1997 per poi divorziare nel 2007. Roberta Lanfranchi è un volto noto della televisione: nata nel 1974 è prima di tutto una ballerina. Ha esordito nel piccolo schermo infatti nel corpo di ballo del programma di Mediaset Non dimenticate lo spazzolino da denti. Segue poi Buona Domenica e nel 1996 approda sul bancone di Striscia la Notizia come velina, assieme a Marina Graziani. La partecipazione al programma di Antonio Ricci è stata la vera svolta per lei perché da quel momento, le si sono aperte le porte di altri programmi televisivi come Rai Fantastica Italiana, Paperissima Sprint, L’Italia sul Due dove affianca Milo Infante e tanti altri. Dal 2013 conduce tutti i giorni su Rai Radio 1 il programma radiofonico Last Minute.

Sul fallimento del suo matrimonio con Pino Insegno, Roberta in una vecchia intervista aveva dichiarato: “Sono di fronte a una mia crisi personale, non posso negarlo. Mi sento un vulcano che è rimasto addormentato per un sacco di tempo, pronto a eruttare. Pino mi ha conosciuta quando avevo 20 anni, lui ne aveva quindici di più. In questi anni mi ha osservata crescere, ha assecondato certi cambiamenti, ma forse la mia voglia di autonomia è stata troppo repentina e, in parte, può averlo turbato, scosso, stupito. La mia vita sta per cambiare, questa è una certezza, ma non so ancora in che modo”. La showgirl si è poi risposata con Emanuele Del Greco, famoso autore televisivo, dal quale avuto un terzo figlio, Ettore.



