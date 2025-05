Il settimo serale di Amici 24 sarà una serata molto complicata per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dopo un serale durante il quale le sconfitte sono state davvero poche, stavolta dovranno fare i conti con una doppia eliminazione tutta a carico della squadra. Dopo l’uscita di Chiara Bacci, battuta dal fidanzato Trigno, all’inizio della puntata, la settima puntata di Amici 24 si concluderà con il ballottaggio finale tra altri due allievi del team e anche considerati tra i più forti di questa edizione.

Alessia Pecchia e Jacopo Sol sono i due allievi di Amici 24 che rischiano di non raggiungere la semifinale del programma. Un ballottaggio che potremmo definire choc e che, come svelano le anticipazioni di SuperguidaTv, ha scatenato la reazione di alcuni concorrenti, come Antonia Nocca che lo ha definito “assurdo”, ritenendo che nessuno dei due lo meriti.

Alessia e Jacopo Sol, chi è stato eliminato secondo gli spoiler al settimo serale di Amici 24

Ma chi tra Alessia e Jacopo è stato eliminato? Al momento non c’è certezza sul nome ufficiale fatto dalla giuria, che arriverà soltanto in casetta con l’annuncio di Maria De Filippi. Tuttavia, non mancano spoiler dal web e da chi era alla registrazione del settimo serale (tenutasi giovedì). Le voci dicono che a lasciare il programma è stato Jacopo Sol, e che dunque Alessia e l’altra finalista di Amici 24. Uno spoiler, chiaramente, tra prendere con le pinze, anche se qualche indizio è arrivato anche dalle stesse votazioni della giuria, che questa sera non hanno favorito Jacopo e che, nelle ultime puntate, non ha brillato in modo particolare se non nei duetti con Antonia. Sarà questo un ulteriore segnale sull’eliminato?