Alessia Orro, chiesta perizia psichiatrica per stalker/ Angelo Persico è in carcere

Disposta la perizia psichiatrica per Angelo Persico, il 55enne arrestato per il reato di stalking nei confronti della pallavolista Alessia Orro. Questi gli ultimi aggiornamenti riportati dai colleghi del Corriere della Sera: l’incarico verrà conferito ad uno specialista nella giornata di domani, mercoledì 13 aprile 2022.

Una brutta vicenda giunta al termine lo scorso 6 aprile, con l’arresto dell’ex bancario. Ricordiamo infatti che Alessia Orro era finita nel mirino del 55enne già in passato: nel 2019 fu individuato e arrestato dalle forze dell’ordine, sanzione di un anno e otto mesi di reclusione. Ora un nuovo incubo, terminato con l’intervento delle autorità: Angelo Persico attualmente si trova dietro le sbarre.

Alessia Orro, chiesta perizia psichiatrica per stalker

Come dicevamo, Angelo Persico attualmente è detenuto nel carcere di Monza. Ieri il gip Silvia Pansini ha convalidato l’arresto, avvenuto nei pressi del palazzetto di viale Stucchi dove Alessia Orro si allena con la Vero Volley Monza. L’uomo verrà sottoposto nel corso delle prossime ore a un approfondimento psichiatrico per verificare la sua capacità di intendere e di volere e sono attesi sviluppi importanti. L’ex impiegato di banca non ha rilasciato dichiarazioni ai militari, rimarca il Corriere.

Alessia Orro ha rotto il silenzio con un lungo post pubblicato sui social network, esortando chi attraversa questo incubo a denunciare: “Vorrei dare l’esempio non solo dentro il campo, ma anche e soprattutto fuori, aiutare tutte le persone che hanno o stanno passando questo momento difficile come è successo a me in passato e in questo ultimo periodo. Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare la violenza”.

