Alessia Patregnani, Giorgia Scarfone: ex e moglie Andrea Morricone/ La rottura, poi..

Se da un punto di vista artistico Andrea Morricone è un profilo noto ai più, non possiamo dire lo stesso della sua vita privata. Il figlio del celebre e indimenticabile Ennio Morricone, infatti, pare essere molto geloso del suo privato e in tutti questi anni ha fatto il possibile per far trapelare poco o nulla su di sé e sulle persone che gravitano intorno a lui. Sappiamo naturalmente che il compositore, musicista e autore italiano ha cominciato il suo percorso sotto la guida del padre.

Andrea Morricone/ "Mio papà Ennio mi abbracciava tanto, la sua musica sarà eterna"

Poi, stando alle uniche notizie ufficiali circolate nel corso di questi anni, è stato legato fino al 2014 con l’attrice Alessia Patregnani, la sua prima moglie. Oggi Alessia Patregnani e Andrea Morricone non sono più sposati. L’uomo è infatti innamoratissimo di Giorgia Scarpone, la sua attuale dolce metà, nonché mamma dei suoi bambini.

ANDREA MORRICONE, FIGLIO DI ENNIO MORRICONE/ Il Volo "Emozione averlo con noi"

Alessia Patregnani e Giorgia Scarfone, i due grandi amori di Andrea Morricone

Come dicevamo, Andrea Morricone è stato sposato con Alessia Patregnani in passato. Dopo la fine della sua storia d’amore con l’attrice ha conosciuto Giorgia Scarfone con cui le cose vanno ancora a gonfie vele. La coppia appare molto unita e ha messo al mondo due splendidi bambini. Sui propri canali social, Andrea Morricone condivide parecchi scatti inerenti alla sua carriera, ma anche alla sua famiglia, che ama moltissimo. Il famoso musicista si è sempre dichiarato un grande appassionato di elettronica e musica rap. Tra i tanti hobby di Andrea Morricone, ci sarebbe il gioco degli scacchi, di cui anche il padre Ennio era estremamente appassionato.

LEGGI ANCHE:

Ennio Morricone/ Omaggio ai David di Donatello: da "Nuovo Cinema Paradiso" a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA