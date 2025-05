Alessia Pecchia a Verissimo: le parole prima della finale

E’ tempo di avvicinarsi alla finale di Amici 24, tra i protagonisti della puntata odierna di Verissimo abbiamo trovato Alessia Pecchia. La nota ballerina ha fatto tappa in collegamento a Verissimo, dove ha esternato le proprie sensazioni prima dell’atto finale del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi, che questa sera incoronerà il trionfatore.

Chiara Bacci, chi è la fidanzata di Trigno/ Lo sfogo dopo Amici 24: "Al rapporto mancano tante cose"

Alessia a Verissimo: “Ricordo che è stato veramente emozionante, essere la prima non me lo sarei mai aspettato, penso che i nostri percorsi sarebbero stati diversi senza certi incontri, Daniele è stato un pilastro fondamentale nella Casetta, per me è stato un bel compagno di viaggio, speravamo di arrivare alla finale insieme e ci siamo riusciti. Ho provato sette volte a entrare ad Amici, per me è un po’ una concretizzazione di tante cose che avevo sempre immaginato e vissuto nella mia testa, adesso è tutto reale, allo stesso tempo mi sembra strano leggere il mio nome e vedermi qua, è bellissimo davvero. Siamo qui da otto mesi, questo posto è casa per noi”.

Alessandro Gassmann, che malattia ha?/ Attacchi di panico e disturbi d'ansia: "La prima volta accadde a..."

Amici 24, Alessia Pecchia: “Dedico la finale a me stessa”

Quando arriva il momento di pensieri e dediche prima della finale di Amici 24, guardandosi indietro, Alessia Pecchia ha saputo a chi rivolgere lo sguardo: “Questa serata finale voglio dedicarla a me stessa, come se fosse una pacca sulla spalla dopo tanti sacrifici, ci ho sperato tanto, mi sento un po’ un esempio del fatto che se insisti puoi e niente è impossibile se lo vuoi veramente. Lo dedico a tutte le persone che mi sostengono e che credono in me, a mia mamma e mia nonna che sono sempre stati dalla mia parte.

Antonia Pecchia a Verissimo: "Amici 24? Sono andata oltre i limiti"/ "Grata per sempre a Maria De Filippi"

Hanno avuto tanta fiducia, più di quanta ne avessi io. Penso di avere un po’ due personalità, sono una ballerina di latino che sa fare altro e trasformarsi. Credo che io come i miei compagni non vediamo l’ora di esibirsi nella finale. Il tempo scorre lento durante la giornata ma poi accelera, è una percezione strana”.