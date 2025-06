“Amici” di Maria De Filippi è finito ormai da qualche settimana ma il talent show continua a far parlare di sé. I protagonisti sono infatti usciti dalla casetta di “Amici” con un bagaglio ricchissimo, pronti a vivere tutte le sfide future che li aspettano. C’è però anche tempo e spazio, per loro, di volgere ancora lo sguardo al passato e ricordare quanto è stato all’interno dell’amato programma di Mediaset. L’ultima delle protagoniste a prendere parola e a ricordare i momenti passati nella casa di “Amici” è stata Alessia Pecchia, la giovane ballerina originaria di Fondi che è arrivata fino in finale. Alessia, che nel corso della sua avventura nel talent show è stata seguita da Alessandra Celentano, ha avuto modo di parlare proprio del rapporto che si è creato con la sua coach.

Daniele Vincitore Amici 24, Alessandra Celentano lo snobba? Cos'è successo/ Un post scatena la polemica

“È stata come una mamma per me” ha raccontato Alessia Pecchia. Parole che sorprendono un po’ alla luce della corazza dura e forte che sembra avere Alessandra, ma che, a quanto pare, si scioglie davanti al talento e alla dolcezza. Alessia, particolarmente amata proprio dalla sua maestra, la Celentano, non ha vinto il talent show di Maria De Filippi, ma è riuscita a farsi conoscere e apprezzare per la sua personalità. Non sono mancate, ovviamente, le critiche neppure nei suoi confronti, ma il percorso portato avanti nella casa dalla ballerina ha soddisfatto a pieno lei e la Celentano.

Amici 24, Alessandra Celentano contro l'eliminazione di Chiara Bacci/ "Meritava la finale, ma..."

Alessia Pecchia, il rapporto speciale con Alessandra Celentano: “Lei sapeva come prendermi”

A “Superguidatv”, Alessia Pecchia, protagonista della scorsa edizione di “Amici” appena conclusa, ha raccontato: “Da subito ho percepito un’affinità particolare con Alessandra Celentano che ci ha fatto viaggiare nella stessa direzione. C’è sempre stata, mi ha capita e sostenuta. Sapeva come prendermi”. Come rivelato ancora da Alessia, Alessandra Celentano con lei si è aperta, raccontandole anche cose sul suo passato. Un volto inedito, dunque, della maestra, che non siamo abituati a conoscere.