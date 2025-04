Alessia Pecchia, chi è la ballerina di Amici 24: carriera e premi

Questa sera, sabato 12 aprile, su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 24. Ancora una volta, ballerini e cantanti si affronteranno per difendere il proprio posto nel talent show, sfidandosi in tre match tra esibizioni di ballo e prove di canto. Tra le protagoniste assolute di quest’edizione di Amici c’è sicuramente la ballerina Alessia Pecchia. Alessia, nata nel 2001 a Fondi, si è trasferita a Roma per iniziare a studiare Ingegneria all’Università. Nel frattempo, ha sempre continuato a coltivare la sua passione per la danza, arrivando a ottenere anche importanti riconoscimenti.

Difatti, per due anni consecutivi ha conquistato il titolo di campionessa WDSF nella categoria Solo Femminile Adulti. Nel 2023 ha anche fatto parte, seppur per poche puntate, del corpo di ballo del programma di Fiorello, VivaRai2!. Dopo aver provato i casting per ben cinque anni, nel 2024 è finalmente riuscita ad diventare un’allieva del talent show di Maria De Filippi, in qualità di ballerina di latino americano. In particolare, Alessia ha subito colpito Alessandra Celentano, che l’ha voluta nella sua squadra fin dal primo momento.

Alessia Pecchia, il suo percorso ad Amici 24: l’amore con Luk3 e gli scontri con Deborah Lettieri

Il percorso di Alessia Pecchia ad Amici 24 è stato pieno di alti e bassi. Da un lato, Alessia è sempre stata supportata con convinzione dalla sua professoressa Alessandra Celentano, che l’ha considerata fin da subito un’eccellenza nel latino. Inoltre, ha ricevuto numerosi complimenti anche da parte dei giudici esterni, fatta eccezione per l’ex prof di Amici Raimondo Todaro, che le ha fatto alcuni appunti tecnici, invitandola a migliorare soprattutto nel ballo di coppia. Le critiche più pungenti, però, sono arrivate da Deborah Lettieri, che l’ha spesso accusata di essere poco fluida nei movimenti e troppo forzata nelle espressioni. Proprio per questo, Deborah ha deciso di chiamare come allieva della sua squadra una “rivale” nel latino, Raffaella Mitaritonna, la cui presenza ha mandato Alessia in una profonda crisi.

L’ingresso di Raffaella nella Scuola non ha destabilizzato Alessia solo dal punto di vista della gara, ma anche sul piano personale. Al momento del suo arrivo, infatti, Alessia si era appena lasciata con Luk3, con cui era legata fin dall’inizio del percorso ad Amici. Ebbene, pochi giorni dopo l’ingresso di Raffaella, il cantante ha iniziato a flirtare con lei, dando vita ad un triangolo che ha subito acceso le polemiche, con tanto di confronto in lacrime. Alla fine, però, la situazione si è risolta nel migliore dei modi: Luk3 si è pentito, ha chiesto scusa ad Alessia e i due sono tornati insieme. Inoltre anche con Raffaella c’è stato un chiarimento prima dell’eliminazione di quest’ultima, avventura durante la seconda puntata del Serale.