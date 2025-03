Da Amici a Uomini e Donne: chi è Alessia Pecchia

Dalla scuola di Amici allo studio di Uomini e Donne il passo è breve per Alessia Pecchia che, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, mercoledì 12 marzo, arriva in studio per partecipare alla gara di ballo tra Giuseppe,. cavaliere del trono over e Gianni Sperti. Alessia è una ballerina di danze latine che, dopo aver provato più volte ad entrare nella scuola di Maria De Filippi, quest’anno, è riuscita a convincere Alessandra Celentano che, pur avendo sempre scelto ballerini classici, ha deciso di darle una possibilità.

All’interno della scuola più famosa d’Italia, Alessia è migliorata mettendosi totalmente alla prova e accettando di eseguire coreografie di altri stili. Alessia ha anche convinto i vari giudici esterni chiamati a giudicare le varie sfide di ballo portando anche a casa la maglia oro del serale.

Alessia Pecchia e l’avventura a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 marzo 2025, Maria De Filippi invita Gianni Sperti e Giuseppe a sfidarsi in una gara di ballo. Il cavaliere del trono over e l’opinionista ballano sui cubi e, al termine dell’esibizione, Tina Cipollari boccia Giuseppe non vedendo in lui un talento ballerino.

Maria De Filippi, così, esorta Giuseppe a rilasciare la sfida e il cavaliere azzarda la possibilità di poter sfidare Gianni su un nuovo genere. Maria De filippi, così, ipotizza che la sfida possa avvenire sulle note di una bachata e, per l’occasione, arriva in studio Alessia, ballerina di danze latine, chiamata in studio direttamente dalla padrona di casa. Per Alessia, dunque, prima del serale, è arriva un’esperienza diversa e particolare.