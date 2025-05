Alessia Pecchia di Amici 24, finalista del talent di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi, ha parlato negli studi di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. “Diventare ballerina non me l’aspettavo ma ci speravo. Ho sempre avuto un ruolo di coesione, mi fa bene far stare bene, a volte mi dimentico un po’ di me, la gioia di vedere le persone felici mi fa stare serena. Diciamo che sono stata bullizzata praticamente quando avevo 18 anni, non ero così piccolina. Mi ricordo io che ero al centro della mia classe, le mie compagne mi insultavano e mi sminuivano, ricordo che al mio 18esimo non c’era più nessuno dopo mezzanotte, i miei parenti se lo ricordano.

Sono sempre stata una persona che dava tanto, non so se la gelosia o qualcosa del genere abbia inciso. Per me fu un anno abbastanza turbolento, per me è stata una fortuna, mi ha un po’ tolto da quel sistema. Mi sono trasferita a Roma per l’università e ho iniziato a ballare lì in una scuola, in tre anni c’è stato un percorso di crescita personale, mamma e nonna ci hanno creduto tante volte. Io ho provato per sette anni di provare ad Amici, mi hanno detto che prima o poi quel posto sarebbe stato mio”.

Alessia Pecchia e l’amore con Luk3: “Abbiamo fatto uscire il sole”

Del rapporto con il papà, Alessia Pecchia di Amici 24 ha detto: “Con mio padre io sono ancora un po’ fredda, mi sarebbe piaciuto e mi avrebbe fatto piacere che lui avesse avuto un po’ di riconoscenza anche prima. Non sono una persona che se la lega al dito o comunque che sta troppo lì a rimuginare”.

Dell’amore con Luk3: “Lui è uscito poco dopo l’inizio del Serale, sono stata tanto tempo senza di lui, mi è mancata una figura importante. Ci siamo subito rivisti dopo Amici, abbiamo fatto uscire il sole che era chiuso nella scatola. Io di Luca amo anche i difetti”.

