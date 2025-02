Alessia Pecchia conquista un altro primo posto fuori da Amici 24

Il percorso di Alessia Pecchia ad Amici 24 è ricco di soddisfazioni, ma per lei continua anche quello fuori dalla scuola di Canale 5. Se è vero che la ballerina sta partecipando al talent più ambito della TV italiana, è anche vero che la sua carriera di danzatrice di balli latini procede spedita anche attraverso le gare che si tengono in giro per il mondo, gare alle quali sta infatti partecipando.

Giusto qualche mese fa, Alessia ha lasciato momentaneamente la scuola per partecipare al World Championship Solo Latin. Gara nella quale ha trionfato, classificandosi al primo posto. La ballerina del team di Alessandra Celentano era assente ad Amici 24 anche nella puntata di domenica scorsa, ed è stata proprio Maria De Filippi ad annunciare che l’assenza fosse dovuta alla partecipazione ad un’altra gara, cosa che la maestra ha confermato con fare molto soddisfatto. Ma com’è andata questo campionato per Alessia?

Alessia Pecchia vincitrice dei Campionati assoluti 2025 di latino

Stando alle foto dell’evento, Alessia Pecchia, dal 13 al 16 febbraio 2025, in occasione del Play Hall di Riccione, ha partecipato ai Campionati assoluti 2025 della Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali e, ancora una volta, si è classificata prima, vincendo la competizione. Una foto che sta facendo il giro del web la vede, infatti, sul gradino più alto del podio, con viso tra il commosso e il sorridente. Un nuovo importante premio per la ballerina di Amici 24, che è già riuscita ad aggiudicarsi la maglia del serale del talent, ed è anche stata la prima nella sua categoria. Di certo la maestra commenterà con gioia la notizia anche nel corso della prossima puntata del pomeridiano domenicale di Amici.

