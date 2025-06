Alessia Pecchia torna protagonista su Canale 5 e parla del suo futuro ad Amici 25: ecco le rivelazioni della ballerina di latino

Alessia Pecchia è stata una delle grandi protagoniste di Amici 24. La ballerina del team di Alessandra Celentano ha conquistato la finale e ha sfiorato la vittoria della categoria ballo, poi andata a Daniele Doria. Tuttavia, ha ottenuto una soddisfazione altrettanto grande: la possibilità, datale da Maria De Filippi, di diventare una ballerina professionista di Amici. Da allora però non sono arrivati aggiornamenti sul futuro televisivo di Alessia, almeno fino alle ultime ore.

La ballerina è tornata protagonista su Canale 5, esibendosi nell’evento condotto da Gerry Scotti Torino is fantastic, che andrà in onda domani sera, 29 giugno, in prima serata. La danzatrice di latino ha avuto l’occasione di esibirsi in una sua coreografia, poi, stuzzicata da Scotti, ha parlato del suo futuro lavorativo.

Alessia Pecchia conferma il suo ritorno ad Amici 25: chi tornerà tra gli allievi?

“Tornerò nelle vesti di professionista ad Amici!”, ha confermato Alessia Pecchia a Gerry Scotti, come riporta una segnalazione condivisa da Deianira Marzano, chiarendo dunque che a settembre la vedremo ufficialmente nel cast dei ballerini professionisti. Il talent di Maria De Filippi ripartirà subito dopo l’estate con tanti nuovi giovani talenti, e attualmente i casting sono già in atto. Alessia sarà dietro le quinte, così come torneranno, quasi certamente, altri ex volti del programma poi passati tra i professionisti, come Giulia Stabile e Isobel Kinnear. Non resta che scoprire chi saranno i nuovi allievi di Amici, e se ci sarà il ritorno dei ballerini che, nell’ultima edizione, sono stati costretti ad abbandonare per infortunio: Dandy e Alessio. La partecipazione di quest’ultimo appare certa, in dubbio è invece quella del ballerino di Deborah Lettieri.

