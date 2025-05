Tra le coppie più amate uscite da Amici 24 c’è sicuramente quella formata da Alessia Pecchia e Luk3, fidanzati dopo il loro percorso nel talent di Maria De Filippi. Come procede la loro relazione dopo essere usciti dal programma di Canale 5? Andiamo a scoprire le ultime novità sulla coppia, che nelle ultime ore pare aver avuto qualche piccola discussione.

Alessia Pecchia e Luk3 sono andati a vedere il concerto di Alex Wyse, cantante che ha partecipato sia a X-Factor che a Sanremo Giovani 2025. Al concerto erano presenti anche altri due artisti usciti da Amici 24, come ad esempio Lil Jolie che si è esibito all’evento. A vincere è stato però Alex Wyse che al Fabrique di Milano ha lasciato tutti di stucco. Su quel palco sono saliti tanti grandi del mondo della musica come Fabri Fibra che aveva presentato “Nuova Scena”. Insomma Alex Wyse è diventato un personaggio davvero importante e non si può negare che la sua carriera dopo Amici sia decollata.

Alessia Pecchia e Luk3, litigio al McDonald: cos’hanno fatto sapere i fan

Tra chi era presente all’evento c’erano anche Alessia Pecchia e Luk3, che erano insieme sotto al palco a darsi diversi baci. Chiaramente, i fan di Amici 24 sono rimasti stupiti nel vederli insieme al concerto. Una sorpresa che ha decisamente svoltato la giornata a chi li ha seguiti durante il corso del programma. Eppure la serata per la coppietta non è stata tutta rose e fiori dato che appena dopo il concerto sono andati a cenare al McDonald e durante la cena è partita una bella scaramuccia: “Hai rotto“, dice lui, poi se ne sono andati. Una piccola discussione che non ha lasciati indifferenti alcuni fan che assistendo alla scena non hanno esitato raccontando subito sui social cosa stesse succedendo. Anche durante Amici 24 i due erano soliti discutere anche in casetta, quindi i loro battibecchi non sono di certo una novità.