Perchè i fan di Amici 24 stanno voltando le spalle ad Alessia Pecchia? Una delle concorrenti più amate del talent di Maria De Filippi sta perdendo consensi di giorno in giorno, soprattutto dopo le ultime due puntate. Le mancherà il fidanzato Luk3? In ogni caso le sue esibizioni stanno diventando sempre più rare, come se avesse perso la voglia di combattere per rimanere e vincere il programma di Maria De Filippi.

Molti dei fan di Amici 24 si sono ribellati dopo l’uscita inaspettata di Chiara Bacci dal programma: la ragazza è stata eliminata durante la puntata di giovedì 1 maggio 2025 secondo quanto uscito dalle anticipazioni di Superguidatv, che ogni settimana rivelano cos’è successo nella registrazione. “Un talento vero fuori, e lei ancora dentro?“, si sono lamentati alcuni utenti sui social, i quali non hanno accettato l’eliminazione della fidanzata di Trigno. Ma come mai Alessia Pecchia non è ben vista dai fan di Canale 5? Sarà che è troppo brava? Andiamo a formulare qualche ipotesi.

Alessia Pecchia, ecco perchè non sta piacendo ad Amici 24: c’entra Chiara Bacci

Dobbiamo precisare che una concorrente come Alessia Pecchia fa certamente paura a chiunque si confronti con lei. Del resto non è un’allieva molto comune, dato che si è classificata come campionessa del mondo di latino americano assentandosi anche per qualche giorno dalla scuola di Amici 24. Già per questo motivo i fan la considerano come una professionista, sostenendo che non debba rimanere nella scuola. In ogni caso, quello che sembra non andare giù sul suo comportamento, è il suo atteggiamento estremamente sicuro. Infatti, in alcune esibizioni e durante i daytime, la ragazza è apparsa come se fosse già sicura di vincere il programma e questo non piace a chi invece vuole vedere lo stupore negli occhi dei talenti.

Insomma, al pubblico di Amici 24 piace vedere qualche inciampo e qualche dramma a discapito di performance sempre perfette e tecnicamente impeccabile. Per questo, al momento la favorita rimane ancora Chiara Bacci che non ha mai creduto a fondo in sè stessa. Peccato che la fidanzata di TrigNO sia stata eliminata, ma questo non vuol dire che la sua carriera è finita. Anzi, è appena decollata!