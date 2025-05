Alessia Pecchia è riuscita a raggiungere il grande traguardo della finale di Amici 24, la ballerina di Alessandra Celentano ha centrato il pass per l’ultimo atto del programma. La finale della prossima settimana dunque vedrà un posto già riservato per la danzatrice, e subito dopo l’esito finale la nipote del Molleggiato non ha risparmiato una frecciatina al collega Emanuel Lo: “Grazie a tutti, ai giudici, alla maestra e grazie al pubblico che mi dà un’energia pazzesca” è la reazione visibilmente emozionata della ballerina che su Canale Cinque ha colpito tutti con il suo talento.

Grande gioia anche da parte di Maria De Filippi, che ha applaudito così Alessia Pecchia: “Sono sette anni che prova ad entrare qui ed è il primo anno che ce l’ha fatta. Per sette anni ha scritto un diario in cui ha finto di essere ad Amici. Adesso ce l’hai fatta e sei qui” le parole di Maria De Filippi per la danzatrice che ha centrato la finale.

Alessia Pecchia, tensione tra i prof dopo la finale di Amici

Ancora una volta Alessandra Celentano ha voluto rivendicare il suo talento nello scovare ballerini dal futuro assicurato. Questa è ormai una costante di Amici e anche in questa edizione non sembrano esserci state delle particolari eccezioni.

E non poteva mancare una frecciatina nei confronti di Emanuel Lo da parte della prof Alessandra Celentano: “Volevo fare i complimenti alla giuria che ha scelto bene. Il mondo della danza sa, Emanuel no”, lanciando una frecciatina ad Emanuel che non l’ha mai apprezzata più di tanto nella scuola del talent di Canale Cinque.

