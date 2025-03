Il guanto di sfida lanciato da Deborah Lettieri ad Alessia Pecchia per la seconda puntata del serale di Amici 24, ha portato la ballerina ad avere un vero e proprio crollo emotivo. Nella lettera, viene chiesto ad Alessia di indossare un abito corto che lasci scoperte le gambe, cosa che la sua maestra Alessandra Celentano tenderebbe, a suo dire, a coprire sempre. Pur dicendosi pronta ad esaudire la richiesta di Lettieri, accettando il suo guanto, Alessia ha manifestato difficoltà in sala, ed è poi crollata quando, in casetta, le è arrivato l’abito scelto dalla coach.

La ballerina di latino ha dunque ammesso di aver avuto in passato problemi nell’accettare il suo corpo, tanto da essere ricorda ad una drastica dieta. “Non capisco se il focus sia a questo punto sul fisico. – ha esordito Alessia, parlando del guanto di sfida di Deborah Lettieri – Forse lei voleva dirmi in modo velato ‘Fatti una domanda perché la maestra ti mette sempre tutta coperta’.”

Il crollo di Alessia Pecchia ad Amici 24: “Ho sofferto per il fisico al punto da fare una dieta drastica”

Alessia si è quindi lasciata andare alle lacrime, raccontando una parentesi di vita per lei ancora complicata. “Io ho sofferto tanto questa cosa del fisico, avevo 16 anni e avevo problemi ormonali. – ha spiegato – Mi ero gonfiata un po’ ma non perché mangiavo. Fatto sta che a una gara mi dissero che ero cicciottella, tant’è che io mi misi a dieta in maniera drastica. Andavo a correre tutti i giorni e persi 6 chili in un’estate. È un loop che ho già passato, con il tempo ho imparato ad accettarmi…”, ha spiegato in lacrime, ammettendo di essersi fatta comunque forza negli anni: “Io ho creato una danza tutta mia oggi, e so di essere stata d’aiuto a qualche altra ragazza”, ha concluso.