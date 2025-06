Si è parlato di crisi per Alessia Pecchia e Luk3 dopo la fine di Amici 24, ma la verità è che la coppia nata nell’ultima edizione del talent è più innamorata che mai. Sia la ballerina che il cantante hanno smentito le voci di liti e scontri, raccontando invece di essere in un bellissimo momento della loro vita. Recentemente, Alessia ha inoltre raccontato alcuni retroscena della sua storia d’amore con Luk3 in un’intervista rilasciata a SuperguidaTV.

Alessia non ha fatto mistero che mai si sarebbe aspettata di vivere il sogno Amici e trovare anche l’amore nella scuola di Canale 5. Così ha raccontato un inedito retroscena: la ballerina aveva notato Luk3 mesi prima dell’inizio della convivenza in casetta. “Avevo notato Luca ai casting, fin dal primo momento c’è stata una sintonia, – ha rivelato nell’intervista – lui scherzava e io stavo al gioco.”

Alessia Pecchia innamorata pazza di Luk3: le confessioni della ballerina dopo Amici 24

La scintilla è dunque scoccata ai casting per entrambi, poi la convivenza in casetta ad Amici 24 non ha fatto che alimentarla, accendendo un vero e proprio fuoco. “Quando siamo entrati in casetta abbiamo iniziato a viverci nella quotidianità. Per esempio cucinavamo insieme e pian piano ci siamo avvicinati. Col tempo questa cosa è cresciuta e ci ha portato dove siamo oggi.”, ha spiegato Alessia Pecchia. La loro storia d’amore è nata e cresciuta in modo inusuale, come la stessa ballerina ha sottolineato, perché prima c’è la convivenza h22, e solo mesi dopo le uscite a cena e gli incontri in ambienti esterni. “Con Luca penso di aver trovato una persona davvero speciale e credo di non essermi mai innamorata così. – ha ammesso la ballerina, concludendo che – È stato un punto fondamentale all’interno della casa, il mio percorso non sarebbe stato lo stesso senza di lui.”