Amicizia a rischio per Alessia Pecchia e Chiara Bacci ad Amici 24? A poche ore dalla messa in onda del settimo serale, ai concorrenti rimasti in gara è stato chiesto di esprimersi sulla prossima eliminazione: quella che vede Chiara da una parte e Trigno dall’altra. Il loro ballottaggio è stato infatti congelato quando, sabato scorso, Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare per uno dei due, rimandando di una settimana l’esito.

In attesa dell’esito, in casetta è arrivata per i concorrenti una richiesta da parte della produzione: votare per chi, secondo loro, merita di rimanere in gara tra Trigno e Chiara. Quattro voti sono andati a Trigno e solo due a Chiara. La ballerina si è allora detta convinta che a salvarla fossero stati Daniele e Alessia, suoi compagni di squadra, ma ne ha beccato soltanto uno perché Alessia ha invece salvato Trigno.

A votare per ‘salvare’ Chiara Bacci sono stati Daniele e Antonia, mentre Alessia, Francesco, Nicolò e Jacopo hanno votato per Trigno. Una rivelazione, quella della ballerina di latino, che Chiara non si aspettava e che Alessia ha così spiegato: “Era una scelta abbastanza difficile perché reputo entrambi molto bravi: tu nel tuo, lui nel suo. È un po’ quello che mi hanno lasciato durante il serale: Trigno è stato un po’ una scoperta e, secondo me, se andasse avanti, potrebbe in qualche modo stupirci. Ovviamente vorrei che lo continuassi anche tu, però siamo messi davanti ad una scelta e questo è.” Gelida, Chiara ha preferito non rispondere e si è allontanata dalla stanza. Solo qualche tempo dopo Alessia l’ha raggiunta, manifestandole il suo dispiacere. Chiara non ha mostrato particolari segni di risentimento nei suoi confronti, dichiarandosi comunque dispiaciuta della situazione.