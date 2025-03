Stasera andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici 24 condotta da Maria De Filippi e tra le esibizioni più attese dal pubblico ci saranno quelle che coinvolgono la ballerina di latino americano Alessia Pecchia, che è nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. L’ultima sua esibizione al serale ha incantato i giudici che hanno avuto modo di godere della sua danza.

Chi è Raffaella Mitaritonna di Amici 24/ L'accusa del web e il flirt con Mattia Zenzola prima del talent

Soprattutto Cristiano Malgioglio è stato tra i più entusiasti in giuria perché le ha fatto complimenti su complimenti: “Meravigliosa e straordinaria. Balla in modo divino. Molto sorridente quando danza. Ballare coi tacchi è difficile. È come se mi avesse dato della vitamina B. Sono stordito dalla tua bravura”. Si può già dire che la sua sia una vittoria annunciata o è troppo presto? Certo, a questi complimenti va aggiunto il favore del pubblico a casa, che nell’ultima sfida al televoto l’ha premiata col primo posto. Un connubio che è un chiaro indizio del percorso che Alessia può fare al serale.

Amici 24 Serale 2025, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: Tananai e Barbara Foria ospiti

Alessia Pecchia travolge tutti al serale di Amici 24: i commenti

Ma come hanno commentato gli altri giudici del serale di Amici 24 in onda ogni sabato su Canale5? Dopo gli elogi di Cristiano Malgioglio ecco che Amadeus ha detto che lei ha la musica nel sangue e che è stata bravissima. Invece Elena D’Amario ha speso parole più ricercate, essendo anche una professionista che con la danza ci è cresciuta: “Travolgente e armonica. Super plastica. Hai la verità e la meraviglia negli occhi”.

Una volta tornati in casetta, in una puntata del daytime, Alessia Pecchia ha commentato così il guanto di sfida che ha vinto contro il cantante Luke: “Io penso di fare il mio e voglio far prendere punto alla mia squadra. La sfida con Luke l’ho vissuta serena. C’è rimasto male per il commento di Malgioglio”. Questa sera la ballerina incanterà di nuovo con le sue doti? Intanto lei sale nei sondaggi e c’è chi è sicuro che potrebbe concorrere alla vittoria finale che è ancora lontana da venire.

Dandy infortunio e ritiro da Amici 24: "Voglio tornare l'anno prossimo"/ Come sta e retroscena su De Filippi