Alessia Pecchia possibile vincitrice di Amici 24? Web dalla sua parte

Tra gli aspiranti vincitori di Amici 24 non possiamo non citare Alessia Pecchia, la ballerina è una delle papabili trionfatrici nel programma di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. La danzatrice sarà di scena anche questa sera nella puntata del Serale, dove sicuramente il pubblico continuerà ad osannarla come ha già fatto del resto in queste prime puntate andate in scena. Alessia Pecchia è però stata punzecchiata in diverse occasioni da Deborah Lettieri, che ha praticamente sempre piazzato scontri unicamente contro la ballerina, che non ha sempre gradito i duelli.

Alessandra Celentano è rimasta invece colpita dal talento di Alessia Pecchia, al punto da intervenire a Viva Rai2 di Fiorello per esaltarne le qualità: “Trovo che questa ragazza abbia un bellissimo movimento, la cosa più bella che ha è che si vede la gioia quando balla. Mi piace perché le viene in maniera naturale, d’istinto” le parole della professoressa in un vecchio intervento concesso nel programma Viva Rai2 condotto da Rosario Fiorello.

Alessia Pecchia esaltata dal pubblico ad Amici 24

Nel corso delle ultime settimane, Alessia Pecchia ha ricevuto una grande ondata di affetto sui social da parte dei telespettatori di Amici 24. La brava ballerina che piace alla prof Celentano, che l’ha scelta nel suo team nel programma condotto da Maria De Filippi, è finita anche al centro di una situazione sentimentale visto il suo avvicinamento a Luk3, con il quale è nata una curiosa complicità, arrivata ovviamente fino al pubblico del programma, tra i due è arrivato anche un atteso bacio, ma i ragazzi si sono successivamente allontanati, prima di un nuovo riavvicinamento che pare essere definitivo.

Intanto Alessia Pecchia continua a conquistare il pubblico, che ha notato da subito le sue qualità, confermate dalla prof Alessandra Celentano, che le ha anche messo sul tavolo un invito: “Mi piace come balla, mi piace il movimento. C’è una cosa che non posso negare, hai una forma fisica un po’ da sistemare”