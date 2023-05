Alessia Pecchioli, chi è: la scrittrice nata in Colombia

Alessia Pecchioli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 25 maggio, di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. Alessia è l’autrice del libro “L’incontro. Storia di un’adozione”, un viaggio alla scoperta delle dinamiche che ruotano attorno al mondo dell’adozione. Nata in Colombia nel 1989, Alessia Pecchioli è stata adottata da piccolina da una famiglia italiana e ha sempre coltivato il desiderio di conoscere la sua famiglia d’origine.

Nel 2019 è partita per Bogotà, alla ricerca della madre biologica: “In Colombia sono rimasta un anno intero, anche perché lavoravo lì e non avevo lunghe ferie: sono partita a gennaio e sono tornata a Roma a dicembre. Durante quell’anno ho frequentato per mesi la mia madre biologica. Abbiamo costruito un rapporto partendo da zero, ma non è stato semplice; adesso ci cerchiamo e ci sentiamo spesso”, ha raccontato a FtNews.

Alessia Pecchioli, come è nato il libro “L’incontro. Storia di un’adozione”

L’idea di scrivere il libro è maturata durante la sua permanenza a Bogotà. Nel romanzo “L’incontro. Storia di un’adozione”Alessia Pecchioli affronta il tema dell’adozione da tre punti di vista, della bambina, della madre biologica e della madre adottiva: “All’inizio scrivevo per sfogarmi, poi ho pensato di raccontare le mie emozioni, ciò che mi aveva spinto a ricercare la mia madre biologica. Solo in un secondo momento ho pensato di scrivere a due voci, raccontando il mio punto di vista e quello della mia madre biologica. Infine mi sono resa conto che nella storia che stavo scrivendo mancava un punto di vista fondamentale, in quanto questa storia riguarda tre persone, non due, quindi ho voluto inserire anche il punto di vista di mia madre adottiva”, ha spiegato a FtNews. Alessia Pecchioli vive a Frascati, si è laureata in Lettere classiche presso “La Sapienza” di Roma e con il suo romanzo ha vinto il “Premio Nazionale Letteratura Italiana Contemporanea” per la sezione Narrativa Inedita.

