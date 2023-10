Alessia Pifferi aggredita in carcere/ Spinte, sputi e insulti dalle altre detenute durante il trasferimento

Alessia Pifferi, la donna accusata dell’omicidio della figlia di 18 mesi, è stata aggredita all’interno del carcere San Vittore di Milano mentre era in corso il suo trasferimento verso un’altra struttura penitenziaria. A darne notizia è stata la trasmissione Quarto Grado che ha raccontato come la donna, nei corridori del penitenziario, ha ricevuto diverse spinte, sputi e insulti dalle altre detenute, ma senza nessun contatto fisico rilevante che abbia ferito la donna.

Secondo il criminologo Picozzi, ascoltato dalla trasmissione, l’aggressione ad Alessia Pifferi si inserirebbe nella cornice si pratiche comuni, in passato, nelle carceri. “C’era questa attenzione per una categoria di criminali che erano oggetto di particolare violenza da parte di altri detenuti“, ha spiegato, “che poi con il tempo si è perduto. La spiegazione che mi sono dato per questa aggressività, questa rabbia, è che questo delitto abbia colpito l’immaginario anche di donne detenute e quindi in qualche misura già indurite dalla vita” ma che nonostante questo sarebbero state particolarmente colpite dal gesto della donna. Alessia Pifferi, infatti, attualmente deve rispondere dell’accusa di omicidio per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, abbandonata da sola in casa per 6 giorni mentre lei era dal compagno, Angelo Mario.

L’amica di Alessia Pifferi: “Non è pazza, solo diabolica”

Sempre la trasmissione Quarto Grado ha intervistato anche un’amica di Alessia Pifferi, chiedendole un commento sulla donna. “Nessuno lo va mai a pensare che va a fare una cosa del genere”, ha detto, “tutte le mamme, anche gli animali mamme, portano i cuccioli appresso. Chi va mai a pensare che questo essere poteva lasciare la bambina da sola”. Parlando di Mario, invece, ha detto che “era sua vittima, una volta mi disse ‘Questo uomo qua io un giorno gli do anche il Guttalax'”.

L’amica, inoltre, non crede che Alessia Pifferi “abbia un problema psichico, secondo me lei è un po’ ignorante come persona ed è diabolica, però pazza non è. Una persona di 36 anni adesso la vogliono far passare come scema? Come pazza? Ma anche no! Ma lei sta recitando perché ribalterà tutta la frittata sugli altri e non è così. Perché tutto è tranne che pazza, ecco tutto tranne che pazza”, conclude l’amica di Alessia Pifferi, ribadendo come “lei vuole farsi passare come pazza ma non lo è”.











