Prosegue lo scontro sulle perizie psichiatriche per Alessia Pifferi: la Corte d'Appello ha concesso ai periti altri due mesi, i risultati il prossimo agosto

È slittato per altri due mesi il termine concesso dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano per l’esecuzione della perizia psichiatrica su Alessia Pifferi, la 38enne accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di appena 18 mesi di vita per concedersi un fine settimana fuori porta assieme al suo compagno: un caso piuttosto complesso e che si protrae da ormai quasi 3 anni a causa del sempre più acceso scontro sulle perizie psichiatriche effettuate sulla donna.

Senza dilungarci troppo sul caso – che comunque trovate approfondito in quest’altro articolo -, è utile ricordare che in occasione del processo di primo grado a carico di Alessia Pifferi furono effettuati per volere della Corte dei test psicodiagnostici sulla 38enne per appurare le sue capacità mentali, dopo una perizia di parte effettuata dalla difesa – guidata dalla dottoressa Alessia Pontenani – in cui veniva descritta con un QI talmente basso da essere assimilabile a quello di una bambina.

I test psicodiagnostici appurarono, tuttavia, che la donna era perfettamente in grado di intendere e di volere, sia nel momento in cui lasciò morire Diana per andarsi a divertire, sia durante la sua attuale detenzione: non a caso in primo grado Alessia Pifferi era stata condannata all’ergastolo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ma senza riconoscere anche l’ipotesi di premeditazione chiesta dai PM.

Prosegue lo scontro sulle perizie psichiatriche su Alessia Pifferi: il 27 agosto i periti dovranno depositare le loro ultime osservazioni

Proprio appellandosi alla necessità di effettuare una seconda volta la perizia psichiatrica, la difesa di Alessia Pifferi è riuscita a portare il caso alla Corte d’Assise e in queste settimane si è lungamente ripercorso l’intera vicenda: dal conto suo, la Corte ha deciso di concedere una seconda perizia ed è di oggi la notizia della proroga di altri due mesi del tempo concesso ai periti – ovvero lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la neuropsicologa Nadia Bolognini e il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni – con il deposito atteso per il 27 agosto e la discussione in aula per il successivo 24 settembre.

Secondo quanto anticipa Il Giorno, durante questi ultimi mesi di analisi, i periti otterranno l’accesso al passato clinico di Alessia Pifferi recuperando dal reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico di Milano alcuni disegni che fece all’età di 6 anni e i risultati del cosiddetto Blacky picture test che viene effettuato sui bambini sospettati di aver subito un abuso sessuale: documenti importanti e che aiuteranno a ricostruire l’intero vissuto di Alessia Pifferi, mettendo (forse) la parola fine allo scontro sulle perizie.

Nel frattempo, peraltro, procede anche il processo collaterale che vede imputata la dottoressa Pontenani, assieme ad altre cinque persone: in questo caso l’ipotesi è quella di aver falsificato quella perizia che definì Alessia Pifferi poco più che una bambina (dal punto di vista mentale), con l’accusa che ritiene che le psichiatre che effettuarono il Wais test fornirono i risultati in anticipo alla difesa, addirittura prima che la 38enne venisse effettivamente sottoposta al test.