Alessia Pifferi/ Avv. D’Auria: “Autopsia conferma, mai date benzodiazepine a Diana”

Luca D’Auria, uno dei due avvocati difensori di Alessia Pifferi (l’altro è Solange Marchignoli, ndr), è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 22 novembre 2022. Secondo quanto è stato asserito dal legale, “stanno emergendo dall’autopsia alcuni fatti che Alessia Pifferi a noi avvocati ha sempre raccontato, come quello di non aver mai somministrato benzodiazepine a sua figlia Diana. Questa credo sia una novità rilevante”.

Poi, ha aggiunto l’avvocato D’Auria, su Alessia Pifferi “ci sono anche altri aspetti che si intrecciano, come la seconda vicenda di questi rapporti s*ssuali che lei aveva con altre persone maschili. Non sapendolo inizialmente, noi legali non glielo abbiamo mai realmente chiesto in modo diretto, ma in effetti questo tema la imbarazza moltissimo. Alessia ha un’incredibile umanità davanti a noi, che contrasta con l’incredibile disumanità che emerge da quanto è avvenuto. Addirittura, durante l’interrogatorio lei faceva fatica a ripetere termini gergali per commentare avvenimenti che il pubblico ministero rappresentava. Lei sembrava addirittura imbarazzata dalle parole e spesso noi avvocati fatichiamo a trasmettere questo aspetto”.

AVVOCATO LUCA D’AURIA: “ALESSIA PIFFERI? CI HANNO RESPINTO UNA RICHIESTA DI APPROFONDIMENTI BIOLOGICI E DATTILOSCOPICI”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, l’avvocato Luca D’Auria ha rivelato quali saranno i prossimi passi della difesa di Alessia Pifferi: “Ci è stata respinta per l’ennesima volta una richiesta di approfondimenti biologici e dattiloscopici sulle due tazzine che il generale Garofano ha rinvenuto durante l’accesso all’appartamento ed è evidente che adesso andremo a cercare di capire i risultati dell’incidente probatorio, che si sta svolgendo e si concluderà presumibilmente il 31 gennaio con la nuova udienza”.

Dopodiché, “molto dipenderà anche dalle determinazioni della Procura della Repubblica, anche sul procedimento che riguarda la presunta corruzione di minore. Io posso immaginare che nel caso sarà allestito un processo separato”.











