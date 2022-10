Alessia Pifferi/ Avv Marchignoli: “Non è detto che abbia dato tranquillanti a Diana”

L’avvocato Solange Marchignoli, che difende Alessia Pifferi insieme al collega Luca D’Auria, è intervenuta in collegamento audiovisivo a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 24 ottobre 2022. A proposito della morte della piccola Diana, deceduta a 18 mesi dopo 6 giorni di abbandono da parte della madre nell’abitazione di Milano, l’avvocato ha dichiarato: “È un fatto incommentabile, ma io sono chiamata a fare il mio lavoro e mi devo confrontare con la verità giuridica”.

Per quanto concerne le benzodiazepine, “dobbiamo prestare molta attenzione. I rumors sui risultati dell’autopsia dichiarano che nella bambina sono state trovate tracce di benzodiazepine. Alcuni giornalisti hanno fatto l’errore gravissimo, di cui eventualmente risponderanno, di collegare le benzodiazepine rinvenute nella piccola Diana a una loro somministrazione da parte della mamma. Personalmente, anche quando ho manifestato telefonicamente il mio disappunto nei confronti di Alessia Pifferi per non essere stata trasparente con me, lei mi ha confermato che non ha mai dato queste gocce alla bambina”.

ALESSIA PIFFERI, PARLA L’AVVOCATO MARCHIGNOLI: “LA MIA ASSISTITA PROBABILMENTE STA ANDANDO ALL’ERGASTOLO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, l’avvocato Solange Marchignoli ha chiarito che “sono state trovate tracce di benzodiazepine nella piccola, probabilmente nel capello, ma non sono state rinvenute nell’urina, nello stomaco e nel sangue. Questo dà la certezza che non le abbia assunte in quei giorni”.

In più, il legale Marchignoli ha aggiunto che “se un rumor dichiara che sono state trovate tracce di benzodiazepine nel corpo della piccola, questo non significa che gliele abbia date la mamma, in quanto la storia di Diana parla di ricoveri in terapia intensiva. Sicuramente la mia assistita non è una persona che sta bene e che sta andando all’ergastolo, molto probabilmente. Concludo con una riflessione: se una persona sceglie di portare con dolo la figlia alla morte, è una persona che allo stesso modo dovrebbe salvarsi. Invece, Alessia Pifferi non ha inquinato le prove e si è autodenunciata”.

