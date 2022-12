Alessia Pifferi/ Avv Solange Marchignoli “Pannolino non menzionato in autopsia Diana”

Il caso di Alessia Pifferi è stato affrontato nel corso della puntata di mercoledì 30 novembre 2022 di “Ore 14”, trasmissione di Rai Due condotta da Milo Infante. Ricordiamo che la donna è attualmente in carcere per la morte di sua figlia Diana, deceduta a soli 18 mesi dopo essere stata lasciata da sola in casa a Milano la scorsa estate, con un abbandono di sei giorni da parte della donna. L’avvocato Solange Marchignoli, che difende Pifferi insieme al collega Luca D’Auria, in diretta tv ha ricordato come non siano state trovate benzodiazepine nel corpo della piccola: “Non c’erano né nel sangue, né nel liquido biologico, né nel capello. C’è solo una piccolissima traccia, probabilmente da contatto, nel capello. L’autopsia esclude completamente qualunque sostanza all’interno del corpo di Diana. La percentuale di sostanza è bassa e non rilevante in alcuna misura”.

Liliana Resinovich/ Sebastiano Visintin: “Non parlo più, l'avvocato mi ha strizzato”

Nel colon della figlia di Alessia Pifferi è stata ritrovata “una sostanza gialla spugnosa, però devo dire che nelle conclusioni dell’esame non si è in grado di datare l’evento morte della bambina, né di circoscrivere con certezza la ragione per cui è venuta a mancare. La questione del pannolino, invece, non è minimamente menzionata nell’autopsia. Si dice solo che c’era questa sostanza gialla dall’aspetto cotonoso. Anche quando si cerca di giustificare e ricostruire le cause della morte, gli esperti non arrivano a una conclusione”.

Frana Casamicciola, trovate altre 2 vittime/ Entrambi dispersi già estratti dal fango

AVV. SOLANGE MARCHIGNOLI: “SULLA VICENDA DI ALESSIA PIFFERI ANCORA TANTE COSE DA CAPIRE”

Nel prosieguo di “Ore 14”, l’avvocato Solange Marchignoli ha affermato che sulla vicenda che vede protagonista Alessia Pifferi “ci sono da capire ancora tante cose ed è ovvio che si andrà a processo con il capo di imputazione di omicidio volontario pluriaggravato”.

Versione con la quale si è detta d’accordo anche la criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta in collegamento audiovisivo: “Ritengo che comunque si tratti di omicidio volontario, peraltro pluriaggravato, e che in quella direzione andrà il capo di imputazione definitivo. L’assenza di benzodiazepine alleggerisce la posizione di Alessia Pifferi”.

ALICE NERI/ Dal mistero delle maniglie all'ipotesi stalker: il giallo si infittisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA