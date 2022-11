Alessia Pifferi, avvocato “Chat Diana? E’ tranquillissima”/ “Chieste nuove analisi”

A Mattino Cinque gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda riguardante Alessia Pifferi, la donna del milanese in carcere dallo scorso luglio in quanto accusata di aver lasciato da sola la figlia di 18 mesi, poi morta di stenti. Solange Marchignoli, uno dei due avvocati della donna, è stata presente negli studi del programma di Canale 5, ed ha aggiornato l’indagine spiegando: “Non sono state repertate altre cose, il generale Garofano (consulente della signora Pifferi ndr) ha avuto un incontro con noi e ci ha detto che nell’appartamento esistono altri beni materiali su cui sarebbe meglio fare un approfondimento e in questi giorni verrà depositata una richiesta per nuovi accertamenti”.

Le ultime novità, o meglio, gli ultimi gossip, parlando di una signora Alessia Pifferi che avrebbe venduto foto della bimba: “La signora Pifferi ha venduto foto della bimba? Vanno escluse queste chiacchiere – chiarisce subito l’avvocato in diretta tv – noi domani abbiamo un interrogatorio, il pm ha già fatto il controllo delle chat. Questa fattispecie di reato, corruzione di minore, chiede che l’atto sessuale avvenga con il fino che la bimba ne abbia coscienza e consapevolezza. Vi dico che una bimba di un anno, stiamo parlando di marzo 2021, non può avere coscienza di quello che può essere accaduto in quella stanza”.

ALESSIA PIFFERI, AVVOCATO: “SULLE FOTO DI DIANA…”

E ancora: “Dove la signora Pifferi avrebbe eventualmente consumato un rapporto sessuale? Dov’era la bimba? Tutte cose da chiarire e la signora Pifferi, con cui ho parlato, mi ha detto che esclude categoricamente questa cosa. Tra l’altro lei non si ricorda nemmeno di cosa stiamo parlando, non ravvede nella chat nulla che ha un risvolto sessuale”.

Di nuovo sulle foto della bimba: “Cedere foto della bimba è un reato? Dobbiamo immaginare per forza che la signora Alessia Pifferi ceda foto della bimba nuda? L’unica indagine che stanno facendo è sulla chat e il capo di imputazione è preciso, se no avrebbero indagato la signora per pedopornografia ecc ecc. Rispetto a questo capo d’imputazione è tranquillissima, ha desiderio di andare davanti al pm”.

