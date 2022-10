Alessia Pifferi, avvocato “Ha chiesto foto di Diana”/ “Attendiamo risultati autopsia”

Si torna a parlare del caso di Alessia Pifferi negli studi di Mattino Cinque e in studio vi è l’avvocato della donna, Solange Marchignoli, che ha raccontato gli ultimi risvolti in merito a questa drammatica vicenda. La legale della donna ha svelato che la sua assistita le ha chiesto una foto della figlia, la piccola Diana: “Mi ha chiesto durante l’udienza una foto della bambina, mi ha anche comunicato a chi chiederla, cosa che farò ovviamente. Non ce l’ha un famigliare ma una persona a lei conosciuta, non la famiglia, non la chiedo alla famiglia, non mi metto a telefonare e a chiedere a lei. è una persona vicina di alessia pifferi che sul telefonino ha la foto, non posso dire chi è”.

E ancora: “Mi ha detto che sta facendo un percorso costante dagli psicologici, sta interiorizzando questa brutta storia, ed è per questo che chiede la foto. non può chiedere la foto scusate? Io non chiedo empatia. Potrebbe non esserci un reato? Si è possibile, l’autopsia mi dovrà dare i risultati, potrebbe cambiare il capo d’imputazione da omicidio a maltrattamento, il problema non è l’avvocato brava ma i risultati dell’autopsia”.

ALESSIA PIFFERI, L’AVVOCATO: “ABBIAMO FATTO TANTE RICHIESTE”

Quindi l’avvocato di Alessia Pifferi ha aggiunto: “I rumors del materasso? Non credo (dice riferendosi al fatto che la bimba avrebbe forse ingerito parte del materasso ndr). Abbiamo fatto tante richieste, abbiamo chiesto che venisse ampliato il quesito, volevamo analizzare il pannolino di fianco al letto, il letto, il lenzuolo, federa e quant’altro, e il giudice ha autorizzato, ha autorizzato anche l’accesso ai luoghi”.

In studio quindi scatta il litigio fra Solange Marchignoli e Patrizia Groppelli: “Io sono qui perchè mi chiamano non perchè ho il coraggio, fino a quando ci sono persone che sono interessate a questa storia. tu non puoi parlare di diritto, non sei un avvocato”. Poi ha concluso: “Anche grazie a questa trasmissione, ai colloqui in carcere e agli adempimenti offerti, la signora Pifferi sta iniziando a interiorizzare, che piaccia o no questa è la signora alessia pifferi”.

