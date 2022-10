Alessia Pifferi/ Avvocato: “Serve stabilire con esattezza data di morte della bimba”

Si parla del caso di Alessia Pifferi negli studi del programma di Canale 5, Mattino Cinque. Secondo le ultime indiscrezioni inerenti l’autopsia, la piccola Diana Pifferi sarebbe stata trovata con tracce di materasso e cuscino al suo interno. Si tratta comunque di indiscrezioni e non di ufficialità a cui l’avvocato di Alessia Pifferi, Solange Marchignoli, ha replicato così in diretta tv: “Prima di fare questa considerazione dobbiamo datare l’evento morte, possiamo immaginare che la bimba sia morta dopo aver ingerito materasso e cuscino, ma possiamo immaginare l’evento soffocamento, Noi dobbiamo basarci sulla scienza. I pezzi sono stati trovati nelle vie respiratorie? E’ un’indiscrezione che sarebbero state trovate nello stomaco, se è un’indiscrezione è un’informazione che non possiamo dare”.

Quindi l’avvocato di Alessia Pifferi ha proseguito: “Noi chiederemo l’allargamento del quesito, chiederemo l’analisi dei pannolini che sono stati sequestrati e di cui non si sa ancora nulla, pannolino che era già sul lettino, chiederemo anche l’analisi del materasso. Chiederemo attraverso l’incidente probatorio che la scienza risponda a queste domande e che la scienza ci risponda sull’autopsia. Se in questo quadro c’è un biberon non terminato, un pannolino non gonfio… la scienza mi deve rispondere su questo. Io faccio riflessioni semplici: il biberon contiene il latte, il pannolino contiene poca pipì, Diana potrebbe essere morta subito. Partendo dalla scienza poi capiremo quale sarà il reato. Se è morta quando la signora Pifferi è ancora in casa alleggerisce la posizione della mia cliente”.

ALESSIA PIFFERI, L’AVVOCATO: “GAROFANO ESAMINERA’ EVENTUALI ALTRI DNA SULLA SCENA”

E ancora: “Quando avremo con chiarezza il momento della morte della bimba sapremo con chiarezza il reato”. A chi l’attacca in studio l’avvocato di Alessia Pifferi replica: “Il tribunale non giudica l’etica, giudica il diritto, se no non andiamo il tribunale”.

Sull’ipotesi che sulla scena vi sia anche una terza persona: “Ipotizziamo che ci sia stato un terzo? Non stiamo andando verso questa ipotesi, ma il generale Garofano è un genetista quindi quando farà le analisi dna si capirà se c’è solo la traccia genetica della bimba o di altri. Il generale Garofano è una persona molto seria e non fa ipotesi.”. Quindi l’avvocato di Alessia Pifferi ha concluso: “Sull’autopsia io non faccio la maga magò, non fatemi fare il medico: io non voglio passare per una persona cattiva. Questa storia è bruttissima, incommentabile, ma la signora Pifferi mi ha nominato e io la devo difendere”.

