A La Vita in Diretta e a Ore 14 il caso di Alessia Pifferi con le parole di Roberta Bruzzone, che è la consulente della famiglia di Diana e Viviana

Il caso di Alessia Pifferi è stato ampiamente trattato ieri dai talk di casa Rai, La Vita in Diretta e Ore 14, ed entrambi i programmi hanno parlato con Roberta Bruzzone, che è la consulente della famiglia di Diana Pifferi. “Sulla scorta dei colloqui numerosi che ho avuto con lei la Pifferi che vedete quella in aula è assai diversa da quella che abbiamo visto in carcere, è più aggressiva, forse ha visto le mie interviste e non condividendo la mia visione…”. E ancora: “Durante i primi 10/15 minuti del colloquio lei mi faceva presente che non era d’accordo con me e se non riesce a contenere l’aggressione durante una valutazione, vuole dire che è un’aggressione importante e ciò ci dice anche che non è un soggetto asserito come ci fa vedere in tribunale”.

Roberta Bruzzone ha poi aggiunto parlando con Ore 14, su Rai Due, in diretta dall’aula del tribunale: “I periti hanno chiarito gli aspetti fondamentali del funzionamento cognitivo di Alessia Pifferi e del suo funzionamento globale. È chiaro, non è un soggetto a cui probabilmente affideremmo una funzione di fusione nucleare, questo siamo d’accordo tutti, ma nel quotidiano le risorse che ha sono più che adeguate per gestire una vita decorosa come peraltro ha fatto fondamentalmente finché ne ha avuto l’opportunità.

ALESSIA PIFFERI, BRUZZONE: “PUR ESSENDOCI DELLE AREE COMPROMESSE…”

Roberta Bruzzone ha proseguito: “Cioè l’elemento che è stato ampiamente spiegato è che pur essendoci alcune aree diciamo residualmente compromesse su alcuni aspetti specifici del comportamento, del funzionamento cognitivo, è comunque un funzionamento perfettamente coerente con un soggetto che sa che un bambino se non mangia e non beve per 6 giorni muore inevitabilmente. Quindi a nostro modo di vedere non ci sono grosse oscillazioni sotto questo punto”.

“È chiaro che la difesa fa il suo e cerca di potenziare questo deficit e farlo trasformare in qualcosa di più, cosa che non è perché non c’è una disabilità intellettiva, c’è un’area compromessa, ma lievemente per quanto riguarda alcune funzioni specifiche del funzionamento cognitivo, ma non nella sua globalità, tant’è vero che è una donna che è stata capace di architettare anche tutta una serie di strategie per ottenere denaro. Tra queste, faccio un esempio molto concreto, quella del finto battesimo”.

ALESSIA PIFFERI, BRUZZONE: “UNA IMMATURITA’ EFFETTIVA CHE…”

Quindi ha ribadito la questione dell’aggressività: “Ce l’ha e posso dirvi che durante la perizia, quindi durante gli incontri con lei, sono emerse anche in maniera molto forte degli aspetti anche aggressivi del suo carattere, quindi le emozioni ce l’ha e le prova. Il problema grosso di Alessia Pifferi è che è totalmente concentrata sui suoi bisogni e purtroppo a farne le spese è stata una bambina di 18 mesi, ma questo appartiene a un funzionamento di personalità perfettamente coerente con la capacità di intendere e di volere”.

“Poi i periti non hanno riconosciuto una alessitimia che invece il perito di primo grado aveva riconosciuto, però possiamo considerare la sua immaturità affettiva un po’ in qualche modo anche inglobata in un aspetto alessitimico perché lei comunque le emozioni degli altri le sa riconoscere ma non le valuta altrettanto importanti alle proprie. Quindi alla fine c’è un nucleo narcisistico notevole che è emerso da questa perizia”.

ALESSIA PIFFERI, BRUZZONE: “NON SI SENTE UNA MADRE ASSASSINA”

Quindi ha ribadito la questione dei suoi incontri con lei piuttosto aggressivi: “Alessia Pifferi segue la televisione, chiaramente segue i programmi in cui io spesso compaio, quindi puntualmente ogni incontro i primi 10-15 minuti erano totalmente focalizzati su di me con un fuoco di fila di osservazioni aggressive anche abbastanza svalutanti, volte a rimettere al centro una narrazione corretta di se stessa che a suo modo di vedere, io non rispettavo, quindi mostrava una certa aderenza sul piano di realtà e anche una certa capacità dialettica nel confrontarsi con una persona che in quel momento era lì all’interno di un collegio peritale volto a valutarla da un punto di vista complessivo. Quindi quell’aggressività era un’aggressività molto focalizzata e anche molto razionale”.

Ma cosa rimproverava Alessia Pifferi a Roberta Bruzzone? “Lamentava che fondamentalmente che dal suo punto di vista lei non è un’assassina, quindi essere inglobata in programmi o spazi che parlano di madri assassine che chiaramente la vedevano come protagonista era una cosa che la faceva arrabbiare terribilmente”.