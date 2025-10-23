A La vita in diretta si parla del caso di Alessia Pifferi e la criminologa Roberta Bruzzone e Alessia Pontenani si sono scontrate a distanza

Durante la puntata di ieri del programma La vita in diretta è andato in scena uno scontro a distanza sul caso di Alessia Pifferi, fra Roberta Bruzzone, nota criminologa, e l’avvocatessa Alessia Pontenani. Quest’ultima difende l’imputata (ricordiamo, condannata all’ergastolo in primo grado), mentre la prima ha potuto esaminare la donna più volte, e le due hanno una visione completamente opposta sullo stato psichico e cognitivo di colei che è accusata di aver lasciato morire di stenti la piccola Diana.

Delitto di Garlasco/ Nuova intercettazione dei genitori Sempio: “A marzo 2017 archivieranno tutto...”

“Io credo che lei, quando usciva di casa – racconta la Bruzzone in diretta su Rai Uno – aveva già ben in mente cosa poteva accadere”, per poi aggiungere: “Lei torna a casa (dopo che la piccola è morta, ndr) e costruisce una scena alleggerita: lava la bimba, chiama la vicina e non perde mai il controllo”. La Bruzzone fa anche notare una lucidità in aula: “Alla fine del processo di primo grado lei si rivolge a tutti gli italiani…”.

Pierina Paganelli, Bruzzone: “Possibili scenari inquietanti”/ Sorella vittima: “Uccisa da più persone”

Quindi è entrata più nel dettaglio: “Sono due le perizie che attestano che Alessia Pifferi è capace di intendere e di volere. Io ho ricostruito fedelmente quelle che sono state le condotte, poi le scelte e lo schema comportamentale. Io non ravviso il deficit cognitivo che la difesa ravvisa in maniera così grave; ha sicuramente aree cognitive non particolarmente brillanti, ma non interferiscono nella sua capacità decisionale, soprattutto di prevedere le conseguenze delle sue azioni. È un soggetto che ha avuto un disturbo del neurosviluppo, ma lieve, fondamentalmente”. E ancora: “Ha problematiche personologiche che ritengo di aver spiegato in maniera precisa; siamo su poli opposti rispetto alla difesa, ma fa parte del processo”. Quindi si è rivolta alla Pontenani chiedendo: “L’avvocato aveva tutto il tempo di controesaminarmi, perché non mi ha fatto alcuna domanda?”.

Pierina Paganelli/ I figli: “Solo Louis Dassilva l'ha uccisa, incidente Giuliano collegato all'omicidio”

ALESSIA PIFFERI, PONTENANI REPLICA A BRUZZONE

Pronta la replica della stessa legale: “Alessia Pifferi è una che non ragiona. La Bruzzone ha detto un sacco di cose, anche delle imprecisioni. Se funzionava così bene, perché non l’ha fatta sparire la figlia? Alessia racconta bugie come le bimbe quando rompono qualcosa”. E ancora: “Non sono io a dire che Alessia ha un deficit intellettivo, lo dice questa perizia; i periti dell’appello hanno confermato che la Pifferi non simula, quindi sono validi tutti i test in primo e secondo grado. Ha un grave deficit cognitivo e quindi una seminfermità mentale”.

La Pontenani ha continuato: “Faccio presente che la ricostruzione della dottoressa Bruzzone non corrisponde alle carte processuali. La mia cliente non ha lavato Diana: aveva le larve negli occhi, le ha dato da bere, ma non ha alterato la scena; non aveva il pannolino perché se l’è tolto. Perché non ha nascosto il corpo e ha chiamato i soccorsi? Io non ho fatto il controesame alla Bruzzone perché è una consulente di parte e non mi interessa”. Quindi ha concluso: “Sapete quando Alessia Pifferi ha detto alla madre che fosse incinta? A maggio? In realtà ha mentito: Alessia Pifferi ha detto alla madre che era incinta, ma non era vero, era solo ingrassata e la madre continuava a romperle le scatole. Lei è rimasta incinta a luglio”.



ALESSIA PIFFERI, LE PAROLE DELLA SORELLA VIVIANA

La vita in diretta ha parlato anche con Viviana, sorella di Alessia Pifferi, che ha spiegato: “Non era un’incapace, lo dico e lo ribadisco: gliel’avrei portata via la bimba se avessi saputo. Non sono una stupida, sono una madre, volevo essere una zia ma lei non me l’ha mai permesso. Lei voleva pensare ai fatti suoi, era subentrato il suo interesse e ciò che succedeva a Diana era in secondo piano. Sono cattiva? Sì, perché noi stiamo passando per quello che non siamo: è lei che ha lasciato sua figlia da sola”.

Infine, le sue parole a Dentro la notizia su Canale 5: “Lei è totalmente capace di intendere e di volere, ho sempre detto che questa cosa doveva essere presa sul serio. Lei è tornata a casa due giorni prima e non è andata da Diana nonostante sapesse che moriva di fame e di sete”, ha ricordato Viviana, riferendosi al fatto che, due giorni prima del rientro a casa e della scoperta del piccolo corpo senza vita, Alessia Pifferi era passata molto vicino alla sua abitazione. “Ma ha detto alla sua relazione – ha proseguito la sorella – ha pensato ancora una volta ai fatti suoi invece che a quelli di Diana, che stava morendo di fame e di sete a 40 gradi. Io spero che tutto finisca e rimanga il ricordo di Diana pulito e non sporcato da queste parole”.