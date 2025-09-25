Il processo ad Alessia Pifferi stamane a Storie Italiane, con l'intervista ad Alessia Pontenani, la legale della donna condannata in primo grado

A Storie Italiane si torna sul caso di Alessia Pifferi e il programma di Rai Uno ha intervistato l’avvocato Alessia Pontenani, legale della stessa imputata: “Alessia Pifferi piange – racconta la legale – parla della bambina e piange, forse si sta rendendo conto di quello che è accaduto. Ogni tanto si commuove”.

E ancora: “Ha una disabilità intellettiva, oggi nessuno ha avuto il coraggio di dirlo, fate una ricerca, nel test Raven lei ha un punteggio di 64, fra tutti noi nessuno ha quel livello intellettivo, lei entra nell’uno per cento. Ha un ritardo mentale, è pacifico, poi dicono che comunque non ha influito, secondo me si”. E ancora: “Lei dice che non si è resa conto di quello che stava facendo e le credono, poi il fatto che siano arrivati a delle conclusioni diversi ne discuterò poi in fase di discussione”.

ALESSIA PIFFERI, L’AVVOCATO: “L’INCHIESTA SU DI ME HA INFLUITO”

L’avvocato ha proseguito: “Come mai questa differenza fra perizia e consulenza? Bisogna avere coraggio, forse Alessia Pifferi è riuscita a rendersi antipatica ai propri interlocutori. Oggi abbiamo scoperto che Alessia non simula, visto che il test del primo grado non vale nulla. Ha problemi diffusi in tutte le aree dello sviluppo, non aveva una vita normale, dovevano avere il coraggio di fare un passo in più. Si è resa antipatica, non ha avuto l’intelligenza di manipolare con l’interlocutore, litigava sempre con la Bruzzone”.

Poi ha concluso: “L’inchiesta bis ha inficiato queste consulenze? Secondo me sì, io sono sotto processo, vedremo cosa succederà”. La legale si è riferita all’indagine nei suoi confronti e a carico delle psicologhe del carcere San Vittore di Milano che avevano il compito di valutare Alessia Pifferi.

ALESSIA PIFFERI, LE PAROLE DELLA SORELLA VIVIANA

In collegamento con Storie Italiane vi era anche Viviana, la sorella di Alessia Pifferi, che ha ribadito quanto spiegato ieri: “Sappiamo tutti quello che ha fatto, il quoziente intellettivo riguarda l’intelligenza di una persona non il modo di gestire una bimba, qui si tratta di primarie necessità di una bimba, mangiare, bere e darle attenzioni. Lei lo ha fatto fino a 18 mesi, poi ha pensato solamente a sua stessa, come sta dicendo una persona competente”.

Secondo Viviana Pifferi le lacrime della sorella non erano rivolte alla piccola Diana: “Ha pianto? Quando si nominava Angelo Mario, il suo compagno, non quando pensava alla sua bimba lasciata da sola con 40 gradi a morire di fame e di sete, e non era la prima volta. Ha aumentato i giorni… prendere una limousine non è pianificare? Mandare una email non è essere capaci? Due perizie hanno dato lo stesso esito, quindi non so cosa dire”. E ancora, rispondendo alla Pontenani: “Se una perizia si basasse sulla simpatia o l’antipatia non sarebbe molto valida, mi sembra una cavolata, dovrebbero andare molto oltre la simpatia o l’antipatia, lei ha sempre avuto questo meccanismo aggressivo anche in famiglia. Noi comunque è tre anni che ci accusano, ci accusano di aver lasciato una bimba da sola con una donna incapace. Va bene la difesa ma le bugie no.. lei cerca di trovare delle scuse, dire certe cose va molto oltre”.

Viviana ha quindi concluso il suo intervento dicendo: “Il mio pensiero è sempre lo stesso, pensare a come è stata morta questa bimba, è la più brutta che ci possa essere, io non posso pensare ad una persona che è in giro a divertirsi, poi lei deve essere stata brava a fingere, perchè il compagno non si è accorto di nulla. E il fatto che l’abbia fatto la madre è ancora più grave, tuo figlio è un pezzo di te, nessun deficit cognitivo può concepire una cosa del genere, è contronatura“.

ALESSIA PIFFERI, LE PAROLE DELL’AVVOCATO DI VIVIANA

Infine le parole di Demitri avvocato di Viviana Pifferi: “I dati sono chiari, forse conviene a qualcuno che i dati vengano letti in un certo modo. Le perizie hanno dato il quadro clinico di Alessia Pifferi e ancor di più la perizia di secondo grado è stata chiara nell’affermare che Alessia Pifferi non ha alcun esito patologico dal punto di vista cognitivo anche cercando di interpretarla in modo attuale, rilevando una disabilità di natura lieve/moderata che non può essere trapelata dopo 30 anni”, riferendosi alle vecchie “perizie” di Alessia Pifferi studente delle medie.

“Soprattutto quello stato cognitivo – ha continuato – non avrebbe impattato sulla sua vita quotidiana: Alessia Pifferi non doveva lavorare come ingegnere ma dare da mangiare alla figlia. Alessia Pifferi è giudicata per una condotta omissiva, il perito ci ha detto che in quel momento lei si rendeva conto di ciò che stava facendo perchè nessun deficit le avrebbe potuto impedire di rendersi conto, questo è il punto del processo. Alessia avrebbe dovuto alimentare la figlia, non abbandonarla”.