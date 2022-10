Alessia Pifferi, chat sospetta con un uomo “Voglio baciare Diana”/ Lei: “Lo farai”

Nuove ombre su Alessia Pifferi, la donna che si trova in carcere dallo scorso luglio con l’accusa di aver lasciato morire la figlia Diana, piccola di 18 mesi, di stenti. Nel mirino degli inquirenti è finita una conversazione via chat fra la stessa Alessia Pifferi e un 56enne che la donna frequentava, e in cui, come si legge sul quotidiano IlGiorno attraverso il suo sito web, lo stesso uomo chiedeva di poter baciare proprio Diana: “Voglio baciare anche lei“, scrive lui, con la replica della madre della vittima “Lo farai“.

Difficile dare una lettura certa a queste parole, magari per Alessia Pifferi rappresentavano solo una manifestazione di affetto, o forse c’è dell’altro, fatto sta che, una volta lette le conversazioni, sono scattate le indagini e la donna, assieme al 56enne originario di Bergamo, è finita sul registro degli indagati per «corruzione di minorenne» e non per atti sessuali con minore, come invece si ipotizzava in precedenza. Nella giornata di ieri, nell’ambito della stessa inchiesta, è stata effettuata una perquisizione da parte degli investigatori proprio per individuare eventuali altre prove, e all’uomo sono stati sequestrati due pc e un telefono.

ALESSIA PIFFERI INDAGATA PER CORRUZIONE DI MINORE: RISCHIA 5 ANNI

Come ricorda l’edizione online del quotidiano Il Giorno, il reato di corruzione di minore è punibile con una pena fino a cinque anni, “ma le accuse – aggiunge il quotidiano attraverso il suo sito web – potrebbero diventare ancora più gravi se venissero accertati gli abusi sulla piccola, trovata senza vita il 20 luglio scorso”, campo di imputazione che ovviamente va aggiungersi a quello del filone principale dell’inchiesta, la morte della piccola Diana dopo essere stata lasciata da sola in casa per sei giorni, poi deceduta di stenti. Andrà anche chiarito nei prossimi giorni il giallo delle benzodiazepine trovate nel corpo della bimba: secondo i legali potrebbero essere tracce di un vecchio ricovero ospedaliero, di conseguenza bisognerà approfondire la vicenda.

