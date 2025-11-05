Si è chiuso il processo d'Appello bis ad Alessia Pifferi: la donna è stata condanna a 24 anni di carcere per aver lasciato morire la figlia

Si è chiuso nella giornata di oggi il processo d’Appello bis a carico di Alessia Pifferi, dal 2022 accusata di aver lasciato morire la figlia Diana per concedersi alcuni giorni fuori porta – senza alcuna babysitter o assistenza alla figlia – in compagnia di un uomo che frequentava in quel periodo: un caso controverso (e che è destinato a far parlare ancora di sé) e che ha visto una strenua battaglia tra la difesa di Alessia Pifferi – guidata dalla dottoressa Pontenani – e la pubblica accusa sulle capacità di intendere e di volere della donna.

Al processo di oggi – vale la pena partire da qui – si arrivava con una precedente condanna all’ergastolo che era stata parzialmente censurata dalla Cassazione: dopo un lunghissimo dibattimento, alla fine, la corte d’Appello nel processo bis ha deciso di ridurre la condanna a 24 anni di reclusione, riconoscendo – a differenza del primo processo – le attenuanti generiche e ritenendole superiori all’unica aggravante riconosciuta, ovvero il vincolo familiare.

L’avvocato Pontenani: “Alessia Pifferi non capisce, dentro di sé non ha nulla”

Del processo ad Alessia Pifferi si era parlato anche oggi pomeriggio durante la diretta – sempre su Rai 2 – della trasmissione Ore 14 che era riuscita a intercettare sia la legale della donna che la sorella appena fuori dalle porte del tribunale: la dottoressa Pontenani ha spiegato che la difesa puntava sul “dolo eventuale”, ovvero il fatto che Alessia Pifferi “non avrebbe accettato il rischio se avesse saputo che la bambina sarebbe morta“.

Secondo la dottoressa Pontenani, infatti, il problema è il “deficit cognitivo importante” di cui Alessia Pifferi soffrirebbe che non le permette “di capire le conseguenze delle proprie azioni”: in tal senso, a suo avviso si sarebbe dovuto parlare di “abbandono di minore con morte“, pur ritenendo che “oggi non cambierà nulla perché ci vuole coraggio per difenderla e giudicarla” e – soprattutto – per “cambiare qualcosa”; ricordando comunque che “nonostante la sua capacità nell’eloquio, non ragiona e dentro non ha nulla“, tanto che a suo avviso “non riesce neanche a seguire il processo o a capire cosa succede”.

Dal conto della legale la pena corretta per Alessia Pifferi sarebbe dovuta essere di “20 anni” con il riconoscimento della “seminfermità mentale visto ne verrebbe riconosciuta la pericolosità e verrebbe contenuta”, mentre con un ergastolo “tra vent’anni sarà libera”; tornando poi ad accusare la famiglia di Pifferi di aver “abbandonato la nipotina” Diana, dato che “non sono mai andati a vedere come stava” pur consci delle difficoltà di Alessia.

Mentre dal fronte della sorella Viviana la cosa più importante sarebbe far capire ad Alessia Pifferi – al di là della condanna – “cosa ha fatto” con una punizione che spetterà solo “alla sua coscienza” non riuscendo a capitarsi ancora oggi di come faccia a “non stare male” sentendo le risultanze emerse dal processo: tutto – secondo la sorella – sarebbe legato alla “freddezza” di un calcolo sulle “bugie che ha raccontato a tutti”.