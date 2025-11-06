Le parole dell'avvocato di Alessia Pifferi e della sua sorella, Viviana, in collegamento con Dentro la notizia e La vita in diretta: cos'hanno detto

La notizia del giorno è senza dubbio quella della riduzione della condanna dall’ergastolo a 24 anni per Alessia Pifferi. La donna che fece morire di stenti la figlia di 18 mesi, la piccola Diana, lasciandola da sola per 6 giorni al caldo, ha visto quindi un netto sconto di pena e, alla sentenza, la sorella Viviana ha esternato tutta la sua rabbia.

“Mi aspettavo la conferma dell’ergastolo – ha detto ai microfoni di Dentro la notizia – e anche un rimorso di coscienza, che facesse qualcosa, e invece ancora oggi è sempre colpa degli altri. Ventiquattro anni per una bimba lasciata morire di fame e di sete, da sola… non ce la faccio più, è troppo dura, non me l’aspettavo questa sentenza per il valore che aveva questa cosa orrenda che è successa. Mi sembra che le pene siano diventate davvero assurde.” E ancora: “Mia mamma l’ho persa di vista, non lo so, penso a me, penso alla lotta che devo smettere per questa vita che non c’è più, ma il valore, a quanto pare, è questo. Esiste un’attenuante? No. Ventiquattro anni per una cosa così orrenda, per una bimba di 18 mesi che non c’è più, con una mamma che è andata a divertirsi: non è stata fatta giustizia.”

Quindi ha continuato: “Io ho sentito due perizie, totalmente capace di intendere e di volere; deficit è un’altra cosa. Pensavo venisse confermata la pena, ma soprattutto un’ammissione e un rimorso di coscienza. Abbiamo fatto un’udienza in cui la colpa è tutta della famiglia e questa è quanto. Mi lascia con l’amaro in bocca, il dolore di una bimba che non c’è più e con un incubo, non so neanche come spiegarlo in questo momento.”

ALESSIA PIFFERI, LA SORELLA VIVIANA: “E’ SEMPRE COLPA NOSTRA…”

E ancora: “Oggi sono state ripetute ancora le stesse cattiverie, stesse cose ripetute. Ancora una volta noi abbiamo abbandonato un’incapace, cosa che non è assolutamente vera, e non abbiamo mai parlato male di lei, al contrario di quanto è stato detto su di noi in questi anni: siamo stati infangati. Mi fa male sentire in qualche modo dire che lei era una persona carina, buona, gentile; è stata detta la persona più buona del mondo, quando in realtà ha fatto cattiverie a tutti”.

“Chiunque l’ha conosciuta non ha bei ricordi e poi allontanare noi quando le faceva comodo… Sentir dire che è stata violentata da mio papà e dall’amico di mio papà, cose che sono infamanti ma che comunque non giustificano quello che ha fatto: si trattava solo di dare le cose di primaria necessità a una bimba, mangiare, bere ed essere cambiata. Lei è sempre stata con mia mamma, in casa di mia mamma – ha ricordato ancora – e mantenuta da mia mamma. Sembra che abbiamo visto due persone diverse, non so più cosa dire.”

ALESSIA PIFFERI, IL COMMENTO DELLA LEGALE ALESSIA PONTENANI

Dentro la notizia ha parlato anche con Alessia Pontenani, la legale di Alessia Pifferi: “Hanno riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione e hanno tolto le aggravanti dei futili motivi. La Procura andrà in Cassazione? Può essere, ma non credo che la Procura ricorrerà; magari sbaglio, magari lo farò io. Penso proprio di sì, che noi andremo in Cassazione, perché io ritengo che il grave deficit mentale dimostrato in entrambe le perizie debba essere valutato in modo diverso. Io ritengo che sia un abbandono con morte, io puntavo alla derubricazione.”

Parlando con La vita in diretta, la legale ha aggiunto: “Ritengo che tutti i test e le perizie abbiano dimostrato che non c’è il dolo eventuale e, se non c’è, il reato va derubricato. Vedremo cosa succede. Io ho chiesto coraggio, perché questo è un caso difficile, brutto, è una vicenda triste. È fondamentale non pensare all’opinione pubblica: è il vantaggio e lo svantaggio di un processo mediatico. Tutti sanno tutto di Alessia Pifferi e i giudici popolari sono persone che vivono in mezzo a noi, quindi bisogna avere il coraggio e lasciar perdere l’opinione di persone che non sono psichiatri e che non conoscono le carte.”



ALESSIA PIFFERI, L’AVVOCATO: “AVEVA CAPACITA’ GENITORIALI NULLE”

E ancora: “Alessia Pifferi è una persona che ha un grave ritardo mentale e non voleva uccidere la figlia. Non vorrei essere tacciata di poca delicatezza, ma prima di questo fatto non ha mai fatto del male a nessuno; se avesse commesso atti violenti verso terzi sarebbe stata segnalata. Lei teneva la bimba con le sue capacità, che dal mio punto di vista erano pressoché nulle. Una bimba di 18 mesi che non veniva nutrita in modo adeguato, non parlava, non aveva mai visto un pediatra né aveva la tessera sanitaria, non aveva alcuna capacità genitoriale e, purtroppo, non ha avuto nessun aiuto.”

E ancora: “Io, ovviamente, sarei stata soddisfatta se avessero derubricato il reato. Non ho capito come hanno fatto a rimodulare la pena in 24 anni. Alessia non ha capito; quando poi si va sul tecnico… il non ergastolo penso che l’abbia capito. Non ha avuto una reazione, adesso è uscita e le andrò a parlare. Adesso cosa succede ad Alessia Pifferi? Le hanno tolto la misura di sicurezza. Secondo me questo è un reato di abbandono di minore, vedremo cosa succederà.” Infine, le parole di Roberta Bruzzone, criminologa, nonché colei che ha esaminato Alessia Pifferi negli scorsi mesi e che ha cercato di spiegare quello che è accaduto ieri in aula: “L’avvocato puntava sulla seminfermità; questa Corte ha riconteggiato le attenuanti e, bilanciandole, è stata rideterminata la pena in 24 anni, che è la pena per l’omicidio volontario.”