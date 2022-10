Alessia Pifferi, figlia morta di stenti: “Lucida consapevolezza”/ Dal diario segreto…

Anche il caso di Alessia Pifferi, la madre che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo, è al centro della nuova puntata di Quarto Grado, in onda oggi su Rete 4. La donna di Milano ha abbandonato la figlia in casa per sei giorni per stare col fidanzato. Ora si trova in custodia cautelare in carcere, a San Vittore, ma la 37enne è tornata in aula e secondo il pm Francesco De Tommasi è risultata lucida e perfettamente in grado di intendere e volere. Ha provocato la morte della figlia perché in essa ha visto un ostacolo alla realizzazione dei suoi desideri, che consistevano sostanzialmente nell’intreccio di relazioni amorose, in particolare con l’ultimo compagno che Alessia Pifferi aveva conosciuto tramite un sito di incontri e con cui voleva costruire una relazione duratura.

Gianna Del Gaudio, marito Antonio Tizzani "Trovate il killer"/ "Riaprite le indagini"

Ne parla Morena Zapparoli sul Fatto Quotidiano, spiegando che anche gli psichiatri del carcere di San Vittore descrivono la mamma di Diana Pifferi come una donna «consapevole, orientata e adeguata, nonché in grado di iniziare un percorso, nei colloqui psicologici periodici di monitoraggio, di narrazione ed elaborazione del proprio vissuto affettivo ed emotivo». Questo il motivo per il quale il gip Fabrizio Filice ha respinto al richiesta della difesa di far accedere alcuni esperti per una consulenza neuroscientifica per stabilire se Alessia Pifferi fosse realmente capace di intendere e di volere. L’ipotesi che fosse nel pieno delle sue facoltà mentali, secondo gli inquirenti, traspare anche dalle memorie riportate in un diario segreto e che sono state pubblicate poi da Quarto Grado.

Denise Pipitone, ex pm Angioni a Tunisi/ "Vivo qui, una ragazza potrebbe essere lei"

ALESSIA PIFFERI E LA SUA “LUCIDA CONSAPEVOLEZZA”

Alessia Pifferi ha raccontato la delusione per la fine della relazione col padre naturale di Diana e le speranze riposte nell’uomo di Leffe che si era però rivelato ancora legato ad altre donne conosciute tramite piattaforme online e insofferente alla presenza della bambina, di cui non voleva fare il padre. Come evidenziato dal Fatto Quotidiano, Alessia Pifferi ha raccontato la sua gelosia e di aver nascosto la gravidanza al compagno fino al parto nel bagno dell’abitazione dell’uomo. Inoltre, aveva assunto una serie di comportamenti per assecondare la volontà del fidanzato a discapito del benessere della figlia, lasciata spesso sola affinché non fosse da intralcio alla loro storia. Lo dimostrerebbe anche quanto dichiarato durante l’interrogatorio ai magistrati, nel quale ha raccontato di non essersi recata a casa, a Milano, anche se c’era tornata col fidanzato, proprio per non indispettire l’uomo che era irritato da un recente e futile litigio. Ma questi sono solo alcuni tasselli di un puzzle da cui emerge che la bambina, una creatura innocente di un anno e mezzo, rappresentava un ostacolo per sua madre al punto tale da essere lasciata a morire di stenti.

LEGGI ANCHE:

Saman Abbas, corpo gettato tra rifiuti?/ "Contenuto bidoni viene bruciato a Parma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA