Alessia Pifferi, il legale: “Chat? Non è reato”/ “Mai fatto ses*o davanti a Diana”

Alessia Pifferi, l’avvocato: “Bisogna capire l’intera conversazione”

D’Auria, avvocato di Alessia Pifferi, ha parlato a Storie Italiane degli ultimi sviluppi della storia, che vorrebbero la donna protagonista di alcune chat a sfondo sessuale che vedrebbero come protagonista la bambina di 18 mesi: “Le chat sembrano diverse. L’immagine della nostra assistita passa come criminal profiling. Tutto questo che noi leggiamo non è reato. La corruzione di minore non è reato tale per cui se in una chat scrivo queste cose, compio reato. Bisogna capire l’intera conversazione”.

Dopo che l’avvocato Marchignoli aveva lasciato presupporre che Alessia non avesse parlato di queste chat a loro legali, D’Auria ha spiegato: “C’è un difficilissimo rapporto tra avvocato e assistito. Quello che la mia collega di difesa intendeva dire è che ogni incontro è un passo in più nella conoscenza del mondo di Alessia. Ogni incontro prevede qualcosa di nuovo ma questo accade con tutti gli assistiti, soprattutto per quelli per vicende così tragiche. Abbiamo dovuto stimolare Alessia per farci raccontare delle cose, non per giudicarle moralmente. L’asticella va chiusa al diritto, non alla morale. Ci ha telefonato, siamo andati a trovarla. Lei nega di aver mai fatto atti sessuali di fronte alla figlia”.

Alessia Pifferi, l’avvocato: “Non sapeva chi fosse l’uomo della chat”

Come spiegato dall’avvocato D’Auria, “Alessia non era neppure certa di chi fosse l’uomo nella chat. Non era il compagno nel quale era via in quei tragici giorni. Lei l’ha subito disgustato e bloccato dopo pochi giorni”. A detta dell’avvocato, dunque, Alessia Pifferi non avrebbe mai fatto sesso davanti alla figlia e nelle chat non avrebbe parlato di abusi nei confronti di Diana. Le conversazioni, secondo il legale, sarebbero state travisate e non sarebbero di per sé reato.

Il garante dell’infanzia per la regione Calabria Antonio Marziale, collegato in studio, ha affermato: “Io faccio il tifo per l’ergastolo per questa donna. Quando voi avvocati dite ‘Non ha detto bugie’, vorrei dire solo una cosa: abbiamo a che fare con una bugiarda conclamata, un’assassina. Rispetto la strategia difensiva ma voglio sottolineare che è uno dei casi di cronaca nera peggiori della nostra Repubblica“.











