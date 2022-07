Alessia Pifferi/ La nonna di Diana: “Non sapevo che lasciasse la figlia da sola”

Si terranno oggi a San Giuliano Milanese i funerali di Diana Pifferi, la bimba di 18 mesi morta di stenti dopo che sua madre, Alessia Pifferi, l’ha lasciata sola per sei giorni per raggiungere il compagno. Del caso se ne stanno occupando da giorni numerose trasmissioni tv, a cominciare da Estate in Diretta, su Rai Uno, che ieri ha raccolto le parole della signora Maria, madre di Alessia Pifferi nonché nonna di Diana: “La vedevo tutti i giorni in videochiamata”, racconta l’anziana signora riferendosi alla povera nipote. E ancora: “L’ho vista l’ultima volta in videochiamata, prima di tutti questi giorni che era stata via, mi ha detto che soffriva un po’ per i dentini”.

Quindi la signora Maria ha aggiunto: “Parlava, diceva mamma… mia figlia era normale”. Ovviamente nessuno si poteva aspettare quanto poi è purtroppo accaduto: “Io non ho parole di quanto accaduto. Presentimenti? No, non gliel’avremmo lasciata. Noi non lo sapevamo che lei lasciava la figlia da sola, infatti il sabato e la domenica non rispondeva al telefono. Non avrei mai pensato ad una cosa del genere”.

ALESSIA PIFFERI, LA MAMMA SU FACEBOOK “UN MOSTRO”

Su Facebook la donna si era già sfogata negli scorsi giorni, definendo la figlia Alessia Pifferi come un “mostro”, per poi precisare, interpellata dal quotidiano Il Giorno: “Ho scritto quelle parole in un momento di rabbia. Comunque non voglio più saperne di lei: per me non esiste più“.

Ed in effetti sia la signora Maria quanto il compagno, hanno tagliato i ponti con Alessia Pifferi in questi ultimi giorni: la donna dal carcere si domanda il perchè, non sapevo quale eco mediatico abbia avuto il suo caso. “Vedevo la mia nipotina in videochiamata – aveva ribadito sempre a Il Giorno l’anziana signora – e non notavo nulla di strano. Se avessi saputo quello che succedeva, sarei corsa a Milano. Non ne avevo idea. Io vivo lontano, a Crotone. Non potevo immaginare una cosa simile”.

