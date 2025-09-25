Nella puntata di ieri di Dentro la notizia e La vita in diretta, ampio dibattito su Alessia Pifferi, per cui ieri si è celebrata una nuova udienza

Ampio approfondimento ieri a Dentro la notizia e La vita in diretta sul caso di Alessia Pifferi. Nella giornata di ieri si è tenuta la nuova udienza del processo ai danni della donna, già condannata all’ergastolo in primo grado per aver abbandonato la figlia di 18 mesi in casa per sei giorni. Con il nuovo processo la difesa di Alessia Pifferi sperava di dimostrare che la stessa madre non fosse capace di intendere e di volere, ma il tribunale ha “rigettato” la tesi, confermando le piene capacità della condannata.

Soddisfatta Viviana, la sorella di Alessia Pifferi, che parlando con il talk di Canale 5 ha spiegato: “Io spero che emerga la verità, perchè non è ancora finito in processo, riprenderà il 22 ottobre perchè c’è stato un problema col temporale per le testimonianze, quindi dovrà ancora finire, però il progetto è finalmente stabilire che sia in grado di intendere e di volere. Si fa fatica, perchè si fa fatica, c’è sempre questo margine di i intelligenza bassa e quoziente intellettivo, ma come ho sempre detto la verità deve venire fuori perchè lei è andata a divertirsi lasciando sua figlia morire di fame e di sete, quindi voglio essere convinta di questo anche sta diventando davvero dura”.

ALESSIA PIFFERI, LA SORELLA: “INFAMA LA FAMIGLIA DA 3 ANNI…”

La sorella di Alessia Pifferi ha continuato: “Infamare la famiglia è stata la cosa peggiore di questi mesi, oggi è venuta fuori che prima era stato un amico di mio papà a violentarla mentre adesso è stato mio padre, quindi capite che cosa sta arrivando a fare per dare colpe ad altri. Io vengo fuori dalla stessa famiglia ma se in casa c’erano dei problemi non ti danno la giustificazione per quello che è il fatto, questo è assurdo, mio papà l’avrebbe violentata ma i periti stessi non l’hanno neanche mai presa in considerazione”.

Ma riuscirà mai a perdonare sua sorella? “No perchè in questi 3 anni è stato veramente superato il limite, già la tragedia e le bugie sono state allucinanti ma in questi tre anni è peggiorata la situazione, invece di chiedere scusa e abbassare la testa ha sempre accusato, per me c’è solo una grande rabbia e il cuore spezzato a metà per una bimba di 18 mesi che doveva vivere e che invece è al cimitero, poi vedo lei che accusa sempre tutti ma non è incapace di intendere e di volere”.

ALESSIA PIFFERI, LA SORELLA: “DICE ANCORA CHE E’ COLPA NOSTRA…”

E ancora: “Dice che è colpa nostra? Si certo, per lei siamo colpevoli dell’omicidio, è stato detto anche questo, c’è una frase in cui si dice che ‘la sorella l’ha ammazzata quanto lei’, noi abbiamo lasciato una donna di 38 anni con una bimba, una donna che sosteneva di avere un compagno, che stava bene, mia mamma le dava i soldi, le pagava le bollette, più di così una persona cosa deve fare? Forse di meno, non darle i soldi e mandarla a lavorare”.

Parlando con La vita in diretta ha aggiunto: “Ha pianto in aula? Anche se piange non c’è un cenno di scusa, mai, se una persona si fosse pentita penso che sarebbe provata, è un dolore che ti spacca dentro aver lasciato la figlia da sola. Lei non ha problemi, il suo problema è sempre stato di non farsi aiutare mai e pensare di avere ragione su tutto”. La mamma di Alessia Pifferi ha invece spiegato: “Io perdonarla? Lei deve chiedere perdono a me, ha fatto tutto di testa sua, non so se l’ha fatto perchè era innamorata, fino all’ultimo le ho dato casa mia, lei non è mai stata abbandonata”.

Viviana Pifferi è stata intervistata anche dal programma di Rai Due, Ore 14, spiegando: “Qual è la verità? Che lei è capacissima di intendere, di volere, che ha voluto fare quello che ha fatto, ovvero lasciare morire Diana di stenti. La realtà è che esiste la cattiveria, lei lo era. È una persona capace che ha lasciato morire sua figlia di stenti per andare a divertirsi. La maglietta (quella che indossa ndr) significa essere qui per giustiziare la vita di una bambina che è stata tolta, non per parlare di una che sta facendo ancora praticamente la prima donna di un processo. Non esiste. C’è lei la prima donna del processo. Una bambina che non c’è più perché lei è andata a divertirsi. Lei il suo viso deve essere sempre nominato”

ALESSIA PIFFERI, L’AVVOCATO: “SONO EMERSE DELLE FRAGILITA’”

Così invece Alessia Pontenani, la legale della condannata: “Tutte le fragilità che abbiamo messe in luce sono state ampiamente confermate, in 5 ore di udienza abbiamo discusso molto ed è evidente che non ha solo fragilità, ha proprio dei problemi mentali, una disabilità intellettiva certificata, poi dicono che non ha inficiato sulla capacità di intendere e di volere ma questo lo dicono i periti del tribunale mentre il mio consulente dice tutt’altro”.

Quindi ha aggiunto: “Avevamo depositato una perizia molto corposa e si conclude per una seminfermità mentale, l’importante non sarà tanto ‘è capace o non è capace’, il mio appello si basa sul dolo eventuale. Nel momento in cui i miei periti mi dicono che la Pifferi non è capace di capire la conseguenza delle sue azioni, non si è resa conto, non ha accettato il rischio, ha lasciato la figlia senza sapere cosa fosse successo”.

ALESSIA PIFFERI, LA PONTENANI: “LEI AGGRESSIVA? VI SPIEGO…”

Alessia Pontenani ha commentato poi le parole di Roberta Bruzzone, che ha descritto Alessia Pifferi, durante i colloqui con lei, in qualche modo aggressiva: “Alessia Pifferi è vero che tutte le volte litigava con la dottoressa Bruzzone ma è proprio questo l’indice della particolarità della Pifferi, una persona lucida avrebbe cercato di manipolare i propri interlocutori per apparire più fragile e diversa invece lei no perchè è così singolare che si mette a litigare, anche con il mio consulente ha litigato. Noi non stiamo dicendo che sia remissiva o passiva, stiamo dicendo solo che ha questo quoziente intellettivo che si manifesta anche litigando con la dottoressa Bruzzone”.

Quindi ha concluso: “Alessia pifferi non funzionava ne come donna né come madre, oggi c’è stata una discussione di un’ora ed è emerso che dal test di Raven è venuta fuori che è nell’uno percentile, una persona su 100 ragiona come lei, poi se le conclusioni sono difformi dalla premessa io non mi esprimo”.