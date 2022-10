Alessia Pifferi/ L’avvocato: “Benzodiazepine? Continuo a credere alla mia cliente”

Il caso di Alessia Pifferi questa mattina a Mattino Cinque, su Canale 5. Il programma del quinto canale ha approfondito oggi la vicenda riguardante la morte della piccola Diana, abbandonata dalla madre e poi deceduta forse di stenti. In studio nel programma Mediaset, Solange Marchignoli, avvocato di Alessia Pifferi, che ha commentato le ultime indiscrezioni emerse circa il fatto che nel corpo della piccola Diana sarebbero state trovate tracce di benzodiazepine: “Sono state trovate nella bambina tracce di benzodiazepine, ma la notizia non dice che è stata la mamma a dargliele – le parole della legale – Quando sono state somministrate non lo sappiamo.. faccio dei ragionamenti e parto dal ragionamento più a favore della difesa”.

“Dico che questa affermazione non vuol dire niente perchè la bambina è stata anche ricoverata nel corso della sua vita, e qualche mese prima della morte era stata ricoverata. Ieri quando ho appreso la notizia ci sono rimasta molto male, perchè fino ad oggi non ho mai avuto la voglia ne forse il coraggio di immaginarmi questa storia. E’ vero che sono un avvocato ma poi vado a dormire anche io, sto lottando per sperare in qualche possibilità”.

ALESSIA PIFFERI, L’AVVOCATO: “NON C’E’ POSSIBILITÀ CHE RIMETTA IL MANDATO”

Quindi l’avvocato di Alessia Pifferi ha proseguito: “Detto questo, rimango esterrefatta ed è la ragione per cui non andrò a trovare Alessia Pifferi nei prossimi giorni, perchè lei ti porta a credere a quello che dice, ma io non cedo e so chi ho di fronte anche perchè i clienti non dicono mai la verità o comunque te la dicono dopo. La signora Pifferi mi ha fatto credere che le gocce non gliele aveva date a Diana”.

“Al momento – ha chiarito Solange Marchignoli, avvocato di Alessia Pifferi – non c’è possibilità di rimettere il mandato. Io sono una mamma e volevo parlare da mamma a mamma, le ho detto che doveva dirmi anche la cosa più oscena e di non farmi scoprire le cose dopo. Le ho detto anche che l’autopsia è scienza, la verità viene fuori. Voglio continuare a credere alle sue parole, personalmente mi farebbe male pensare al contrario. Non vado a trovarla… per dirle cosa? Poi sto aspettando l’esito della perizia. Lei mi ha guardato negli occhi e mi ha giurato, quindi continuo a crederle”.

